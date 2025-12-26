Буковель, Драгобрат и Славское не откроют катание на Рождество и Новый год – что произошло

Из-за теплого декабря и отсутствия естественного снега курорты не откроют катание на Рождество и Новый год.

Впервые за много лет украинские горнолыжные курорты не откроют сезон в традиционные даты, в частности во время рождественских праздников и на Новый год, сообщает ZAXID.NET.

Теплый декабрь и отсутствие снега в Карпатах помешали курортам начать катание. Склоны Буковеля, Драгобрата и Славского остаются не заснеженными, и даже искусственное оснежение не спасет ситуацию.

На Буковеле слабый снег начал выпадать ночью 24 декабря, температура снизилась до -3 °C, включены снежные пушки. Однако подготовить трассы к Новому году вряд ли удастся. Несмотря на это, туристов на курорте немало.

На Драгобрате ситуация похожая: склоны лишь слегка припорошены снегом, его недостаточно для полноценного катания. По прогнозу Укргидрометцентра, быстрого старта сезона ждать не стоит.

