  1. В Україні

Як скористатися застосунком «Служба 112» у разі надзвичайної ситуації

22:37, 26 грудня 2025
В Україні став доступним державний мобільний застосунок «112 Ukraine», який дозволяє зв’язатися зі «Службою 112» коли мобільна мережа «не ловить», але є доступ до інтернету.

За допомогою застосунку користувачі можуть:

  • викликати поліцію, рятувальників, медиків або газову службу;
  • отримати допомогу в укриттях та районах із пошкодженою інфраструктурою зв’язку;
  • швидко викликами оператора – одна функціональна кнопка після авторизації.

Застосунок «112 Ukraine» доступний для завантаження в Google Play та App Store.

Після встановлення користувачам необхідно обов’язково пройти авторизацію. Це необхідно, щоб у разі небезпеки система миттєво ідентифікувала ваш виклик і допомога прийшла максимально швидко.

