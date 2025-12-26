Як скористатися застосунком «Служба 112» у разі надзвичайної ситуації

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні став доступним державний мобільний застосунок «112 Ukraine», який дозволяє зв’язатися зі «Службою 112» коли мобільна мережа «не ловить», але є доступ до інтернету.

За допомогою застосунку користувачі можуть:

викликати поліцію, рятувальників, медиків або газову службу;

отримати допомогу в укриттях та районах із пошкодженою інфраструктурою зв’язку;

швидко викликами оператора – одна функціональна кнопка після авторизації.

Застосунок «112 Ukraine» доступний для завантаження в Google Play та App Store.

Після встановлення користувачам необхідно обов’язково пройти авторизацію. Це необхідно, щоб у разі небезпеки система миттєво ідентифікувала ваш виклик і допомога прийшла максимально швидко.

