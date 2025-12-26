Как воспользоваться приложением «Служба 112» в случае чрезвычайной ситуации

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине стал доступен государственный мобильный приложение «112 Ukraine», который позволяет связаться со «Службой 112», когда мобильная сеть «не ловит», но есть доступ к интернету.

С помощью приложения пользователи могут:

вызывать полицию, спасателей, медиков или газовую службу;

получать помощь в укрытиях и районах с поврежденной инфраструктурой связи;

быстро связаться с оператором — одна функциональная кнопка после авторизации.

Приложение «112 Ukraine» доступно для загрузки в Google Play и App Store.

После установки пользователям необходимо обязательно пройти авторизацию. Это необходимо для того, чтобы в случае опасности система мгновенно идентифицировала ваш вызов и помощь была оказана максимально быстро.

