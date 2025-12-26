  1. В Украине

Как воспользоваться приложением «Служба 112» в случае чрезвычайной ситуации

22:37, 26 декабря 2025
В Украине стал доступен государственный мобильный приложение «112 Ukraine», который позволяет связаться со «Службой 112», когда мобильная сеть «не ловит», но есть доступ к интернету.

С помощью приложения пользователи могут:

  • вызывать полицию, спасателей, медиков или газовую службу;
  • получать помощь в укрытиях и районах с поврежденной инфраструктурой связи;
  • быстро связаться с оператором — одна функциональная кнопка после авторизации.

Приложение «112 Ukraine» доступно для загрузки в Google Play и App Store.

После установки пользователям необходимо обязательно пройти авторизацию. Это необходимо для того, чтобы в случае опасности система мгновенно идентифицировала ваш вызов и помощь была оказана максимально быстро.

