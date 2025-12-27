Как направить через Электронный кабинет заявление о возврате излишне уплаченных сумм — разъяснение ГНС

Подача документов средствами электронной связи в электронной форме осуществляется плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса.

Южное межрегиональное управление ГНС напомнило, каким образом налогоплательщик может направить через Электронный кабинет заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени.

Подача документов средствами электронной связи в электронной форме осуществляется плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI и Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 557.

Порядок функционирования информационно-коммуникационной системы «Электронный кабинет» (далее — Электронный кабинет) определяется приказом Министерства финансов Украины от 14.07.2017 № 637 «Об утверждении Порядка функционирования Электронного кабинета».

Вход в Электронный кабинет осуществляется по адресу, а также через веб-портал ГНС.

Вход в приватную часть Электронного кабинета осуществляется после прохождения пользователем электронной идентификации онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг, через Интегрированную систему электронной идентификации — id.gov.ua (MobileID и BankID), с помощью Дія.Підпис или «облачной» квалифицированной электронной подписи.

Режим «Ввод отчетности» приватной части Электронного кабинета обеспечивает возможность создания плательщиками налоговой, финансовой, статистической отчетности, отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование, в частности заявления о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени (далее — Заявление), и подачи его в контролирующие органы.

При создании Заявления в режиме «Ввод отчетности» плательщик самостоятельно устанавливает фильтр по параметрам: «год», «период», «тип формы», в частности «J(F)13 Запросы». Из перечня электронных форм выбирает необходимую форму Заявления (J/F 1302002), а затем соответствующий территориальный орган ГНС: «регион», «район» (по умолчанию установлен орган ГНС по месту основной регистрации).

В предложенной форме необходимо заполнить соответствующие поля электронного документа, подписать и направить Заявление, при этом регистрационные данные налогоплательщика заполняются автоматически.

К Заявлению плательщик может подать копию одного платежного документа. Для этого во вкладке «Приложения» необходимо выбрать опцию «Добавить» документ произвольного формата (F/J 1360102) и заполнить обязательные поля формы.

Поскольку в поле «Дата уплаты в бюджет» Заявления указывается информация относительно одного платежного документа, в соответствии с которым была ошибочно или излишне уплачена сумма денежных обязательств или пени, то с целью возврата таких сумм по нескольким платежным документам плательщик подает отдельные Заявления по каждому платежному документу.

В соответствии с абзацем первым п. 1 разд. ІІІ Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата (перечисления) налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 11.02.2019 № 60, в частности, Заявление подается плательщиком в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учета) ошибочно и/или излишне уплаченной суммы.

