Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

Решение КЦС ВС по делу о домене стало прецедентом, который очертил границы юрисдикции украинских судов в сфере цифровых прав. Суд подтвердил: доменное имя имеет статус имущественного права, однако его судьба зависит от международного арбитража. Игнорирование требований ICANN может окончательно лишить владельца контроля над веб-ресурсом.

Право на веб-ресурс и правила ICANN

В октябре 2025 года Кассационный гражданский суд ВС вынес постановление по делу №757/39395/17-ц, рассмотрение которого длилось более 8 лет.

Судебные споры начались еще в 2017 году, когда истец оформил домен cryomec.com через зарегистрированного регистратора, оплатил все необходимые услуги и получил электронное подтверждение делегирования домена. Речь идет о полном пакете первичных документов: договоры на регистрацию домена с четким описанием прав владельца и обязанностей регистратора, платежные документы с реквизитами и датами проведения операций, электронные письма с подтверждением успешного делегирования домена, журналы системы регистратора, фиксирующие все изменения в статусе домена, дату последнего обновления контактной информации и управление DNS-записями.

В 2018 году третье лицо обратилось в международный арбитраж UDRP с заявлением, что домен нарушает ее права на торговую марку и коммерческую идентичность. Арбитраж внимательно рассмотрел историю делегирования домена, электронные договоры, платежные подтверждения, переписку, технические журналы и данные об управлении доменом. Согласно решению регистратора, домен подлежал переделегированию. Получив такое письменное уведомление, истец обратился за разъяснениями по электронной почте, но не завершил всех формальных процедур обжалования, предусмотренных ICANN – международной организацией, которая координирует глобальную систему идентификаторов Интернета (в частности, доменные имена и IP-адреса), чтобы обеспечить стабильное и безопасное функционирование сети.

В 2019 году истец подал гражданский иск в Печерский районный суд г. Киева с требованием признать за ним право собственности на домен и обязать регистратора передать контроль над ним. В деле содержатся подробные документы: скан-копии договоров, платежные подтверждения, электронные письма с регистратором и международным арбитражным центром, журналы системы, скриншоты страниц домена, демонстрирующие контроль в определенные промежутки времени, а также хронология действий сторон. Истец настаивал, что имеющиеся документы доказывают его право собственности, а действия регистратора и результаты арбитража являются нарушением имущественных прав.

Суд первой инстанции тщательно исследовал все материалы. Были проверены даты проведения платежей и их соответствие договору, проанализировано время поступления электронных писем и их содержание, сопоставлены технические журналы системы и действия регистратора. Суд установил, что действия регистратора соответствовали условиям договора и результатам арбитража, а права истца на управление доменом были ограничены решением международного арбитража. Также Печерский районный суд г. Киева подчеркнул: истец не выполнил процедуры обжалования в рамках регламента ICANN, что делает невозможным удовлетворение его требований.

Киевский апелляционный суд дополнительно исследовал все технические и юридические документы: проверил детали изменения DNS-записей домена, внутренние протоколы регистратора, хронологию переписки между регистратором и арбитражным центром, а также все электронные сообщения истца, содержащие попытки обжалования решения. Апелляционная инстанция подтвердила: действия регистратора были законными, соответствуют условиям договора и международным правилам, а права истца на управление доменом были ограничены международными процедурами. При этом апелляционный суд учел, что любое восстановление контроля над доменом возможно лишь после полного выполнения процедур обжалования, чего истец не сделал.

Система доказательств по делу включала многочисленные технические журналы, электронные письма с разъяснениями, уведомления арбитражного центра, скан-копии договоров, платежные квитанции и скриншоты страниц, демонстрировавшие контроль над доменом в разные периоды времени. Все эти материалы позволили судам нижестоящих инстанций тщательно оценить правомерность действий сторон, подтвердить законность переделегирования домена и отклонить иск истца.

От регистрации до кассации: прецедент для цифровых прав

Рассмотрев кассационную жалобу, КЦС ВС подчеркнул: истец пытался поставить под сомнение оценку доказательств судами нижестоящих инстанций и фактически требовал новой оценки фактов, что выходит за пределы кассационного пересмотра. Суд подтвердил, что пределы компетенции кассационной инстанции ограничиваются проверкой правильности применения норм материального и процессуального права, а не переоценкой доказательств.

Хронология процесса демонстрирует тщательность рассмотрения этого дела. После регистрации домена в 2017 году истец получил электронные подтверждения, журналы системы и скан-копии договоров, которые стали первичными доказательствами. В 2018 году арбитраж UDRP рассмотрел заявление третьего лица, проверил историю делегирования домена, даты регистрации, платежные подтверждения и переписку сторон, и вынес решение в пользу заявителя, что привело к переделегированию домена. Регистратор официально уведомил истца и предоставил инструкции по исполнению арбитражного решения. Истец частично обращался за разъяснениями по электронной почте, но не завершил формальные шаги обжалования.

В 2019 году в ходе гражданского процесса Печерский районный суд г. Киева тщательно проанализировал каждый представленный документ: платежные квитанции, журналы системы, переписку, скан-копии договоров и скриншоты страниц. Суд первой инстанции проверил соответствие каждого шага правилам договора и международным стандартам, в частности правилам ICANN, и установил, что права истца на управление доменом ограничены результатами арбитража.

Киевский апелляционный суд дополнительно проверил электронные журналы DNS, технические изменения в делегировании домена и сроки поступления всех уведомлений. Суд апелляционной инстанции подтвердил законность действий регистратора и выводы первой инстанции, указав, что документы истца, хотя и многочисленные, не доказывают нарушения имущественных прав. В свою очередь, КЦС ВС обратил внимание на существенный момент: истец не выполнил процедурные шаги для обжалования решения арбитража в рамках регламента ICANN, поэтому его требования не могут быть удовлетворены.

Постановление создаёт важный прецедент: доменное имя является имущественным правом, однако его защита в национальных судах ограничена обязательным соблюдением международных процедур ICANN/UDRP. Если владелец домена не оспорил решение арбитража в установленном порядке, украинские суды не будут восстанавливать его контроль над доменом.

