«Серый экспорт» на миллиарды: что показал отчет ВСК по расследованию схем невозврата валютной выручки

Парламентская комиссия представила отчет о системных нарушениях во внешнеэкономической деятельности.

Парламентарии собираются принять Постановление «Об отчете Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов возможных нарушений законодательства субъектами внешнеэкономической деятельности, связанных с невозвращением валютной выручки в Украину» №15075. Сроки расследования завершились и в Раду будет отчет комиссии, которая нашла нарушений на миллиарды долларов.

В связи с обеспокоенностью депутатов существованием мошеннических схем при экспорте товаров, которые приводят к уклонению от налогов и невозвращению валютной выручки, 12 марта 2025 года была создана Временная следственная комиссия. Через год, 11 марта 2026 года комиссия утвердила отчет своей деятельности. Теперь осталось ВР принять отчет, опубликовать его и прекратить полномочия комиссии.

Перед депутатской комиссией были поставлены следующие задачи:

- расследовать факты возможных нарушений законодательства субъектами внешнеэкономической деятельности, в частности касающиеся невозврата валютной выручки и незаконного вывода средств за границу;

- установить круг лиц, причастных к организации таких схем, включая должностных лиц государственных органов, чьи действия или бездействие могли способствовать правонарушениям;

- определить размер ущерба, причиненного государству в результате этих нарушений, и разработать предложения по внесению изменений в законодательство для предотвращения подобных схем в будущем.

Более 8 млрд долларов вывели из страны

Депутаты подготовили отчет о проделанной работе. По результатам официальных запросов в государственные органы Комиссией установлено наличие системных нарушений валютного и налогового законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, в частности:

- массовое невозвращение валютной выручки в установленный срок;

- осуществление фиктивного экспорта товаров с участием предприятий, имеющих признаки рисковости;

- вывод средств через использование офшорных и транзитных схем, в том числе с привлечением подконтрольных нерезидентов;

- отсутствие надлежащей координации между органами, осуществляющими валютный и таможенный контроль.

Объем нарушений в сфере возврата валютной выручки превышает 8 миллиардов долларов США, при этом наибольшая доля приходится на аграрную продукцию. Существуют также необоснованные и экономически не существующие нарушения возврата валютной выручки при осуществлении операций по импорту природного газа, что требует совершенствования валютного регулирования, говориться в отчете.

В июле 2025 года была предпринята попытка экспорта сои «в таможенном режиме переработки», что позволило избежать создания экспортного обеспечения. Гостаможслужба Украины сообщила, что по результатам рассмотрения обращения Комиссии действие механизма такой схемы было остановлено и начата соответствующая служебная проверка.

«Серый экспорт» и проверки

Отдельной проблемой, как говориться в отчете, из-за несовершенства валютного регулирования (особенно при импорте природного газа) участились случаи некорректных сообщений о возможных нарушениях валютного законодательства. Это привело к инициированию большого количества налоговых проверок со стороны ГНС, что, в свою очередь, остановило закачку газа в украинские хранилища частными трейдерами. Как следствие — дестабилизация энергетической безопасности Украины, дополнительные расходы государственного бюджета и средства НАК «Нафтогаз Украины» на закупку газа и проведение излишних налоговых проверок.

Феномен «серого экспорта» имеет комплексные негативные последствия, в частности:

-потеря валютной выручки, содействие девальвации гривны,

-недофинансирование оборонного сектора,

-потери государственного бюджета из-за неуплаты налога на добавленную стоимость, - перегрузка дорожной инфраструктуры нелегальным транспортом,

-нарушение условий конкурентной среды.

В случае обеспечения надлежащего возврата валютной выручки Украина могла бы значительно уменьшить зависимость от внешних кредитов, в частности Международного валютного фонда, и избежать потерь государственного бюджета на десятки миллиардов гривен.

Выводы не утешительные

Комиссия пришла к выводам, что проблема невозврата валютной выручки и фиктивного экспорта носит системный характер и превышает 8 миллиардов долларов, угрожая финансовой стабильности Украины, особенно в условиях войны. Наибольшие потери несут аграрный рынок и рынок природного газа.

Несовершенное регулирование, в частности относительно учета валютных операций по импорту природного газа, привело к негативным последствиям для энергетической безопасности Украины и лишним потерям средств государственного бюджета и средств Акционерного общества «НАК «Нафтогаз Украины».

Комиссия рекомендует усилить законодательные и усовершенствовать практические правовые механизмы контроля за возвращением валютной выручки, в частности путем введения четких критериев для субъектов экспорта и применения жестких санкций за их нарушение.

Позитивными шагами в этом вопросе является введение механизма депонирования средств при осуществлении операций по аграрному экспорту. Однако преступными организованными группировками были найдены новые механизмы обхода установленных ограничений путем использования фиктивных давальческих схем при осуществлении операций по экспорту сои.

