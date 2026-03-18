«Сірий експорт» на мільярди: що показав звіт ТСК щодо розслідування схем неповернення валютної виручки

Парламентська комісія презентувала звіт про системні порушення у зовнішньоекономічній діяльності.

Парламентарі планують ухвалити Постанову «Про звіт Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаних з неповерненням валютної виручки в Україну» №15075. Строки розслідування завершилися, і до Ради надійде звіт комісії, яка виявила порушень на мільярди доларів.

У зв’язку з занепокоєнням депутатів щодо існування шахрайських схем під час експорту товарів, які призводять до ухилення від сплати податків та неповернення валютної виручки, 12 березня 2025 року було створено Тимчасову слідчу комісію. Через рік, 11 березня 2026 року, комісія затвердила звіт про свою діяльність. Тепер залишилося ВР прийняти звіт, опублікувати його та припинити повноваження комісії.

Перед депутатської комісією були поставлені наступні завдання:

розслідувати факти можливих порушень законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, зокрема щодо неповернення валютної виручки та незаконного виведення коштів за кордон;

встановити коло осіб, причетних до організації таких схем, включаючи посадових осіб державних органів, чиї дії або бездіяльність могли сприяти правопорушенням;

визначити розмір збитків, завданих державі внаслідок цих порушень, та розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства для запобігання подібним схемам у майбутньому.

Понад 8 млрд доларів вивели з країни

Депутати підготували звіт про виконану роботу. За результатами офіційних запитів до державних органів Комісією встановлено наявність системних порушень валютного та податкового законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема:

масове неповернення валютної виручки у встановлений строк;

здійснення фіктивного експорту товарів за участю підприємств з ознаками ризиковості;

виведення коштів через використання офшорних та транзитних схем, у тому числі із залученням підконтрольних нерезидентів;

відсутність належної координації між органами, що здійснюють валютний та митний контроль.

Обсяг порушень у сфері повернення валютної виручки перевищує 8 мільярдів доларів США, при цьому найбільша частка припадає на аграрну продукцію. Існують також необґрунтовані та економічно не існуючі порушення повернення валютної виручки під час здійснення операцій з імпорту природного газу, що вимагає вдосконалення валютного регулювання, йдеться у звіті.

У липні 2025 року було здійснено спробу експорту сої «в митному режимі переробки», що дало можливість уникнути створення експортного забезпечення. Державна митна служба України повідомила, що за результатами розгляду звернення Комісії дію механізму такої схеми було зупинено та розпочато відповідну службову перевірку.

«Сірий експорт» та перевірки

Окремою проблемою, як зазначається у звіті, через недосконалість валютного регулювання (особливо при імпорті природного газу) почастішали випадки некоректних повідомлень про можливі порушення валютного законодавства. Це призвело до ініціювання великої кількості податкових перевірок з боку ДПС, що, у свою чергу, зупинило закачування газу в українські сховища приватними трейдерами. Як наслідок — дестабілізація енергетичної безпеки України, додаткові витрати державного бюджету та коштів НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу та проведення зайвих податкових перевірок.

Феномен «сірого експорту» має комплексні негативні наслідки, зокрема:

втрата валютної виручки, сприяння девальвації гривні;

недофінансування оборонного сектору;

втрати державного бюджету через несплату податку на додану вартість;

перевантаження дорожньої інфраструктури нелегальним транспортом;

порушення умов конкурентного середовища.

У разі забезпечення належного повернення валютної виручки Україна могла б значно зменшити залежність від зовнішніх кредитів, зокрема Міжнародного валютного фонду, та уникнути втрат державного бюджету на десятки мільярдів гривень.

Висновки невтішні

Комісія дійшла висновків, що проблема неповернення валютної виручки та фіктивного експорту має системний характер і перевищує 8 мільярдів доларів, загрожуючи фінансовій стабільності України, особливо в умовах війни. Найбільших втрат зазнають аграрний ринок та ринок природного газу.

Недосконале регулювання, зокрема щодо обліку валютних операцій з імпорту природного газу, призвело до негативних наслідків для енергетичної безпеки України та зайвих втрат коштів державного бюджету та коштів Акціонерного товариства «НАК «Нафтогаз України».

Комісія рекомендує посилити законодавчі та удосконалити практичні правові механізми контролю за поверненням валютної виручки, зокрема шляхом запровадження чітких критеріїв для суб'єктів експорту та застосування жорстких санкцій за їх порушення.

Позитивними кроками в цьому питанні є запровадження механізму депонування коштів під час здійснення операцій з аграрного експорту. Однак злочинними організованими угрупованнями було знайдено нові механізми обходу встановлених обмежень шляхом використання фіктивних давальницьких схем під час здійснення операцій з експорту сої.

