«Очень недобрые предчувствия»: Зеленский оценил перспективы переговоров с РФ из-за войны в Иране

Президент заявил, что переговоры откладываются из-за смещения внимания на Ближний Восток.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность перспективами мирных переговоров с Россией на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, война в Иране отвлекает внимание ключевых партнеров от Украины и тормозит дипломатический процесс.

В интервью BBC во время визита в Великобританию Глава государства отметил, что переговоры фактически затягиваются из-за изменения геополитического фокуса.

«У меня очень недобрые предчувствия относительно влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал Зеленский.

В то же время Президент подчеркнул, что переговорный процесс не остановился полностью: стороны продолжают контакты на ежедневной основе.

«Президент Трамп сосредоточен на Иране. Переговорные группы разговаривают между собой. Наша группа разговаривает с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже разговаривают с россиянами ежедневно», — отметил он.

По словам Зеленского, США предложили провести переговоры по Украине на своей территории. Киев согласился на такую инициативу, однако Россия выступает против встречи в Соединенных Штатах.

«Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России», — подчеркнул Президент.

