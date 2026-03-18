«Дуже недобрі передчуття»: Зеленський оцінив перспективи переговорів з РФ через війну в Ірані

Президент заявив, що переговори відкладаються через зміщення уваги на Близький Схід.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо перспектив мирних переговорів з Росією на тлі ескалації на Близькому Сході. За його словами, війна в Ірані відволікає увагу ключових партнерів від України та гальмує дипломатичний процес.

В інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії Глава держави зазначив, що переговори фактично затягуються через зміну геополітичного фокусу.

«У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна — війна в Ірані», — сказав Зеленський.

Водночас Президент підкреслив, що переговорний процес не зупинився повністю: сторони продовжують контакти на щоденній основі.

«Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи розмовляють між собою. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють із росіянами щодня», — зазначив він.

За словами Зеленського, США запропонували провести переговори щодо України на своїй території. Київ погодився на таку ініціативу, однак Росія виступає проти зустрічі у Сполучених Штатах.

«Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату та місце. Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії», — наголосив Президент.

