  1. В Україні
  2. / У світі

«Дуже недобрі передчуття»: Зеленський оцінив перспективи переговорів з РФ через війну в Ірані

08:30, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент заявив, що переговори відкладаються через зміщення уваги на Близький Схід.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння щодо перспектив мирних переговорів з Росією на тлі ескалації на Близькому Сході. За його словами, війна в Ірані відволікає увагу ключових партнерів від України та гальмує дипломатичний процес.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії Глава держави зазначив, що переговори фактично затягуються через зміну геополітичного фокусу.

«У мене дуже недобрі передчуття щодо впливу цієї війни на ситуацію в Україні. Фокус уваги Америки на Близькому Сході більший, аніж на Україні, на жаль. Тому ви бачите, що наші дипломатичні зустрічі, тристоронні зустрічі постійно відкладаються. А причина одна — війна в Ірані», — сказав Зеленський.

Водночас Президент підкреслив, що переговорний процес не зупинився повністю: сторони продовжують контакти на щоденній основі.

«Президент Трамп зосереджений на Ірані. Переговорні групи розмовляють між собою. Наша група розмовляє з американською стороною щодня. Я знаю, що американці теж розмовляють із росіянами щодня», — зазначив він.

За словами Зеленського, США запропонували провести переговори щодо України на своїй території. Київ погодився на таку ініціативу, однак Росія виступає проти зустрічі у Сполучених Штатах.

«Американська сторона через цю війну в Ірані сказала, що готова прийняти обидві сторони в Америці. Ми підтвердили свою участь, але росіяни проти зустрічі у Сполучених Штатах Америки. Тому ми поки що намагаємося фокусуватися на Америці, пропонуючи дату та місце. Україна підтримає будь-яку дату та будь-яке місце, але точно не в Росії», — наголосив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]