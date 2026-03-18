В Молдове ограничили водоснабжение после загрязнения Днестра из-за российского удара по ГЭС

08:12, 18 марта 2026
Воду не подают во второй по величине город страны — Бэлць.
В Молдове ограничили водоснабжение после загрязнения Днестра из-за российского удара по ГЭС
В Молдове ввели ограничения на использование воды из Днестра после попадания нефтепродуктов в реку из-за удара РФ по Днестровской ГЭС. Больше всего пострадал город Бэлць, где централизованное водоснабжение временно остановили. Об этом сообщает Ziarul de Garda.

Для обеспечения населения водой в город направили 25 автоцистерн общим объемом более 95 тонн. К ликвидации последствий привлекли около 100 человек — спасателей, военных, полицию и другие службы. Правительственная команда работает на месте и координирует действия с местными властями.

В других регионах, которые подверглись воздействию, в частности в Сорокском и Флорештском районах, воду обеспечивают из альтернативных источников — артезианских скважин, подземных запасов или через локальный подвоз.

Причиной кризиса стала утечка около 1,5 тонны нефтепродуктов в Днестр после российского удара по Днестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области в ночь на 7 марта.

Чтобы сдержать распространение загрязнения, власти устанавливают защитные барьеры на реке и применяют фильтрационные системы. Также запрещена рыбалка на отдельных участках.

Правительство Молдовы объявило экологическую тревогу на 15 дней и инициировало привлечение механизмов помощи Евросоюза. По оценкам МИД, Днестр является ключевым источником воды примерно для 80% населения страны.

