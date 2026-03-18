  1. У світі

У Молдові обмежили водопостачання після забруднення Дністра через російський удар по ГЕС

08:12, 18 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Воду не подають до другого за величиною міста країни — Бєльці.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Молдові запровадили обмеження на використання води з Дністра після потрапляння нафтопродуктів у річку через удар РФ по Дністровській ГЕС. Найбільше постраждало місто Бєльці, де централізоване водопостачання тимчасово припинили. Про це повідомляє Ziarul de Garda.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для забезпечення населення водою до міста направили 25 автоцистерн загальним обсягом понад 95 тонн. До ліквідації наслідків залучили близько 100 людей — рятувальників, військових, поліцію та інші служби. Урядова команда працює на місці та координує дії з місцевою владою.

В інших регіонах, які зазнали впливу, зокрема в Сорокському та Флорештському районах, воду забезпечують із альтернативних джерел — артезіанських свердловин, підземних запасів або через локальне підвезення.

Причиною кризи став витік близько 1,5 тонни нафтопродуктів у Дністер після російського удару по Дністровській гідроелектростанції в Чернівецькій області в ніч на 7 березня.

Щоб стримати поширення забруднення, влада встановлює захисні бар’єри на річці та застосовує фільтраційні системи. Також заборонено рибальство на окремих ділянках.

Уряд Молдови оголосив екологічну тривогу на 15 днів і ініціював залучення механізмів допомоги Євросоюзу. За оцінками МЗС, Дністер є ключовим джерелом води для приблизно 80% населення країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Молдова

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]