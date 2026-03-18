У Молдові обмежили водопостачання після забруднення Дністра через російський удар по ГЕС

Воду не подають до другого за величиною міста країни — Бєльці.

У Молдові запровадили обмеження на використання води з Дністра після потрапляння нафтопродуктів у річку через удар РФ по Дністровській ГЕС. Найбільше постраждало місто Бєльці, де централізоване водопостачання тимчасово припинили. Про це повідомляє Ziarul de Garda.

Для забезпечення населення водою до міста направили 25 автоцистерн загальним обсягом понад 95 тонн. До ліквідації наслідків залучили близько 100 людей — рятувальників, військових, поліцію та інші служби. Урядова команда працює на місці та координує дії з місцевою владою.

В інших регіонах, які зазнали впливу, зокрема в Сорокському та Флорештському районах, воду забезпечують із альтернативних джерел — артезіанських свердловин, підземних запасів або через локальне підвезення.

Причиною кризи став витік близько 1,5 тонни нафтопродуктів у Дністер після російського удару по Дністровській гідроелектростанції в Чернівецькій області в ніч на 7 березня.

Щоб стримати поширення забруднення, влада встановлює захисні бар’єри на річці та застосовує фільтраційні системи. Також заборонено рибальство на окремих ділянках.

Уряд Молдови оголосив екологічну тривогу на 15 днів і ініціював залучення механізмів допомоги Євросоюзу. За оцінками МЗС, Дністер є ключовим джерелом води для приблизно 80% населення країни.

