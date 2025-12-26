  1. Публикации
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

17:20, 26 декабря 2025
В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.
Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег
Государственная служба финансового мониторинга исследовала современные схемы отмывания денег и финансирования терроризма в условиях российской агрессии и впервые вводит кодифицированные цифровые индикаторы подозрительности, которые позволяют автоматизировать финансовый мониторинг и существенно усилить противодействие финансовым угрозам, сообщил Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин.

Исследование систематизирует актуальные военные риски, схемы обхода санкций, злоупотребления в сфере благотворительности, использование виртуальных активов, киберпреступления и другие вызовы 2025 года, а также предлагает практические инструменты для банков и небанковских учреждений.

Как отметил Филипп Пронин, основная инновация заключается в переходе типологий в цифровой формат. Впервые индикаторы подозрительности финансовых операций унифицированы и кодифицированы по категориям рисков. Предусмотрено разделение индикаторов на те, что касаются участников операций, и те, что характеризуют сами финансовые операции.

Это позволяет автоматизировать обработку индикаторов, интегрировать их в ИТ-системы субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ), применять алгоритмы машинного обучения (например, LightGBM для выявления «дропов»), графовый анализ сетей и искусственный интеллект для раннего обнаружения подозрительных операций.

Автоматизация усиливает транзакционный мониторинг, риск-скоринг клиентов, уменьшает количество ложных срабатываний и способствует риск-ориентированному подходу.

Исследование систематизирует наиболее распространённые схемы легализации преступных доходов и финансирования терроризма в условиях войны. Оно охватывает общие тенденции трансформации организованной преступности, использование новейших технологий (deepfake для верификации, кибератаки на инфраструктуру), гибридные схемы хищения ресурсов с оккупированных территорий (зерно, металлы через фиктивные инвойсы и ship-to-ship), привлечение детей к преступлениям (поджоги, взрывы под видом «квест-игр» в Telegram). Отдельно анализируются вызовы применения санкций и механизмы их обхода (замена бенефициаров, параллельный импорт, стейблкоины типа A7A5 через биржу Garantex, посредники из третьих стран).

Кроме того, специальная часть типологии подробно описывает актуальные схемы с примерами 2025 года:

Финансирование терроризма и войны: использование виртуальных активов (USDT на Tron для переводов агрессору), счетов физлиц на оккупированных территориях, привлечение несовершеннолетних к диверсиям, псевдосборы в соцсетях.

Обход санкций: схемы с нерезидентами-посредниками, незаконный экспорт/импорт, переуступки долгов в пользу подсанкционных компаний.

Коррупционные преступления: присвоение бюджетных средств (для ВПО, ремонтов через завышение цен), операции политически значимых лиц (PEP) с признаками злоупотреблений.

Злоупотребления некоммерческими организациями: мошенничество с благотворительной помощью, использование религиозных структур (например, УПЦ МП для координации ударов).

Трансграничное отмывание: фиктивный экспорт без возврата выручки, вывод под видом лицензионного ПО.

Налоговые преступления: использование наличных, «дропов» и сетей ФЛП для дробления бизнеса (пример: 491 ФЛП для уклонения от НДС на 668,5 млн грн).

Киберпреступления и мошенничество: deepfake для KYC, фишинг под видом сборов на ВСУ, атаки на Укрзализныцю и нотариат.

Виртуальные активы: продажа крипты через анонимные IBAN (cryptofiat.finance), миксеры, DeFi для размывания следов.

Игорный бизнес: маскировка онлайн-казино под продажу игровых предметов, вывод через «выигрыши» на дроп-счета.

Другие: торговля оружием, людьми, наркотиками; злоупотребления на страховом и небанковском рынке.

Исследование акцентирует внимание и на военных рисках:

рост нелегальных потоков из-за экономической нестабильности, миграции, теневой экономики;

гибридные угрозы от рф как спонсора терроризма;

кибервойна и использование детей/«дропов» для диверсий.

Типологическое исследование предназначено для использования субъектами первичного финансового мониторинга, в частности банками, небанковскими финансовыми учреждениями, нотариусами, адвокатами и аудиторами, а также может быть использовано во взаимодействии с правоохранительными органами.

деньги

