У Зеленського нічого немає, поки я це не схвалю – Трамп

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч із Володимиром Зеленським у неділю, проте поставився скептично до озвученого українським лідером плану мирної угоди. Про це він заявив Politico.

Очікується, що Зеленський привезе на зустріч у Флориді новий 20-пунктовий план миру, а також обговорить із Трампом гарантії безпеки для України з боку США.

Водночас Трамп зауважив, що остаточне схвалення будь-якої пропозиції залежить від нього: «У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має».

Попри скепсис щодо деталей, американський президент висловив сподівання, що переговори пройдуть успішно. «Я думаю, що з ним (Зеленським – ред.) все мине добре. Я думаю, що все буде добре з Путіним», – додав Трамп, зазначивши, що сподівається найближчим часом поговорити з російським лідером «незабаром, скільки захочу».

