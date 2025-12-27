  1. В Україні
У Зеленського нічого немає, поки я це не схвалю – Трамп

10:17, 27 грудня 2025
Трамп скептично оцінив мирний план Зеленського, але очікує продуктивної зустрічі у Флориді.
У Зеленського нічого немає, поки я це не схвалю – Трамп
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч із Володимиром Зеленським у неділю, проте поставився скептично до озвученого українським лідером плану мирної угоди. Про це він заявив Politico.

Очікується, що Зеленський привезе на зустріч у Флориді новий 20-пунктовий план миру, а також обговорить із Трампом гарантії безпеки для України з боку США.

Водночас Трамп зауважив, що остаточне схвалення будь-якої пропозиції залежить від нього: «У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має».

Попри скепсис щодо деталей, американський президент висловив сподівання, що переговори пройдуть успішно. «Я думаю, що з ним (Зеленським – ред.) все мине добре. Я думаю, що все буде добре з Путіним», – додав Трамп, зазначивши, що сподівається найближчим часом поговорити з російським лідером «незабаром, скільки захочу».





