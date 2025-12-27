  1. В Украине
  2. / В мире

У Зеленского ничего нет, пока я это не одобрю – Трамп

10:17, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трамп скептически оценил мирный план Зеленского, но ожидает продуктивной встречи во Флориде.
У Зеленского ничего нет, пока я это не одобрю – Трамп
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на продуктивную встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье, однако скептически отнесся к озвученному украинским лидером плану мирного соглашения. Об этом он заявил Politico.

Ожидается, что Зеленский привезет на встречу во Флориде новый 20-пунктовый план мира, а также обсудит с Трампом гарантии безопасности для Украины со стороны США.

В то же время Трамп отметил, что окончательное одобрение любого предложения зависит от него: «У него ничего нет, пока я не одобрю это. Так что посмотрим, что у него есть».

Несмотря на скепсис по поводу деталей, американский президент выразил надежду, что переговоры пройдут успешно. «Я думаю, что с ним (Зеленским – ред.) все пройдет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным», – добавил Трамп, отметив, что надеется в ближайшее время поговорить с российским лидером «вскоре, сколько захочу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США президент Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]