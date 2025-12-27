У Зеленского ничего нет, пока я это не одобрю – Трамп

Трамп скептически оценил мирный план Зеленского, но ожидает продуктивной встречи во Флориде.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на продуктивную встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье, однако скептически отнесся к озвученному украинским лидером плану мирного соглашения. Об этом он заявил Politico.

Ожидается, что Зеленский привезет на встречу во Флориде новый 20-пунктовый план мира, а также обсудит с Трампом гарантии безопасности для Украины со стороны США.

В то же время Трамп отметил, что окончательное одобрение любого предложения зависит от него: «У него ничего нет, пока я не одобрю это. Так что посмотрим, что у него есть».

Несмотря на скепсис по поводу деталей, американский президент выразил надежду, что переговоры пройдут успешно. «Я думаю, что с ним (Зеленским – ред.) все пройдет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным», – добавил Трамп, отметив, что надеется в ближайшее время поговорить с российским лидером «вскоре, сколько захочу».

