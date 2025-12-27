У Києві запровадили екстрені відключення світла по всьому місту

Зранку екстрені відключення світла діяли на лівому березі столиці.

Енергокомпанія ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго в Києві запроваджені екстрені відключення електроенергії по всьому місту.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв про запровадження екстрених відключень на лівому березі Києва.

Додамо, через комбіновану атаку ворога без централізованого теплопостачання опинилися понад 2 600 будинків, 187 дитсадків та 138 шкіл.

