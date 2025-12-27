  1. В Україні

У Києві запровадили екстрені відключення світла по всьому місту

10:53, 27 грудня 2025
Зранку екстрені відключення світла діяли на лівому березі столиці.
У Києві запровадили екстрені відключення світла по всьому місту
Фото: dtek_ua
Енергокомпанія ДТЕК повідомила, що за командою Укренерго в Києві запроваджені екстрені відключення електроенергії по всьому місту.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв про запровадження екстрених відключень на лівому березі Києва.

Додамо, через комбіновану атаку ворога без централізованого теплопостачання опинилися понад 2 600 будинків, 187 дитсадків та 138 шкіл.

