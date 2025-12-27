В Киеве ввели экстренные отключения света по всему городу
10:53, 27 декабря 2025
Утром экстренные отключения света действовали на левом берегу столицы.
Фото: dtek_ua
Энергокомпания ДТЭК сообщила, что по команде Укрэнерго в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии по всему городу.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал о введении экстренных отключений на левом берегу Киева.
Добавим, что из-за комбинированной атаки врага без централизованного теплоснабжения оказались более 2 600 домов, 187 детских садов и 138 школ.
