В Киеве ввели экстренные отключения света по всему городу

Утром экстренные отключения света действовали на левом берегу столицы.

Фото: dtek_ua

Энергокомпания ДТЭК сообщила, что по команде Укрэнерго в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии по всему городу.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал о введении экстренных отключений на левом берегу Киева.

Добавим, что из-за комбинированной атаки врага без централизованного теплоснабжения оказались более 2 600 домов, 187 детских садов и 138 школ.

