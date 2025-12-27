Понад півмільйона дозволів на зброю за 10 місяців – як згенерувати документ в Дії

Власники гладкоствольної зброї можуть подати заяву та зберігати документ у Дії, щоб завжди мати його під рукою.

Фото: diia.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З березня 2025 року українці через платформу «Дія» згенерували понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю, повідомили в МВС.

Послуга доступна з березня цього року. Її запуск став черговим кроком у розширенні можливостей для власників зброї та логічним розвитком системи, що працює на основі Єдиного реєстру зброї.

Цифрові рішення МВС почали впроваджуватися ще у червні 2023 року. Тоді запрацювало «Єдине вікно для громадян», яке демонструє результати:

сформовано майже 190 000 витягів про наявність дозвільних документів;

подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів;

оформлено майже 2 500 договорів страхування власників зброї.

Із березня 2025 року всі документи на зброю зберігаються в «Дії», і не потрібно хвилюватися, що забули їх удома чи загубили серед файлів у смартфоні. За цей час власники зареєстрованої зброї додали в застосунок понад 550 тисяч дозволів.

Як додати дозвіл на зброю в «Дію»

Відкрийте «Дію» та авторизуйтеся.

Клікніть на документи й прогорніть до кінця.

Натисніть Додати документ — Дозвіл на зброю.

Готово — відтепер документ завжди із собою.

Видача дозволу на придбання, зберігання і носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї через «Дію»

Де отримати: Національна поліція України.

Як замовити послугу: Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.

Хто може звернутися: фізична особа.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;

Заповнена картка-заява;

Довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

Документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо), якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті;

Копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України;

Медична довідка;

Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Умови і випадки надання: Для отримання дозволу на зберігання та носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї необхідно звернутись до Національної поліції України із необхідними документами:

Заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу поліції;

Дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

Дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;

Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;

Договір страхування.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.