Понад півмільйона дозволів на зброю за 10 місяців – як згенерувати документ в Дії

10:35, 27 грудня 2025
Власники гладкоствольної зброї можуть подати заяву та зберігати документ у Дії, щоб завжди мати його під рукою.
Фото: diia.gov.ua
З березня 2025 року українці через платформу «Дія» згенерували понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю, повідомили в МВС.

Послуга доступна з березня цього року. Її запуск став черговим кроком у розширенні можливостей для власників зброї та логічним розвитком системи, що працює на основі Єдиного реєстру зброї.

Цифрові рішення МВС почали впроваджуватися ще у червні 2023 року. Тоді запрацювало «Єдине вікно для громадян», яке демонструє результати:

  • сформовано майже 190 000 витягів про наявність дозвільних документів;
  • подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів;
  • оформлено майже 2 500 договорів страхування власників зброї.

Із березня 2025 року всі документи на зброю зберігаються в «Дії», і не потрібно хвилюватися, що забули їх удома чи загубили серед файлів у смартфоні. За цей час власники зареєстрованої зброї додали в застосунок понад 550 тисяч дозволів.

Як додати дозвіл на зброю в «Дію»

Відкрийте «Дію» та авторизуйтеся.

Клікніть на документи й прогорніть до кінця.

Натисніть Додати документ — Дозвіл на зброю.

Готово — відтепер документ завжди із собою.

Видача дозволу на придбання, зберігання і носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї через «Дію»

Де отримати: Національна поліція України.

Як замовити послугу: Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.

Хто може звернутися: фізична особа.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

  • Заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;
  • Заповнена картка-заява;
  • Довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
  • Документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо), якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті;
  • Копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України;
  • Медична довідка;
  • Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

Умови і випадки надання: Для отримання дозволу на зберігання та носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї необхідно звернутись до Національної поліції України із необхідними документами:

  • Заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу поліції;
  • Дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • Дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;
  • Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;
  • Договір страхування.

Отримати результати надання послуги заявник може особисто.

