Понад півмільйона дозволів на зброю за 10 місяців – як згенерувати документ в Дії
З березня 2025 року українці через платформу «Дія» згенерували понад 550 тис. дозволів на зареєстровану зброю, повідомили в МВС.
Послуга доступна з березня цього року. Її запуск став черговим кроком у розширенні можливостей для власників зброї та логічним розвитком системи, що працює на основі Єдиного реєстру зброї.
Цифрові рішення МВС почали впроваджуватися ще у червні 2023 року. Тоді запрацювало «Єдине вікно для громадян», яке демонструє результати:
- сформовано майже 190 000 витягів про наявність дозвільних документів;
- подано понад 12 000 заяв на отримання дозволів;
- оформлено майже 2 500 договорів страхування власників зброї.
Із березня 2025 року всі документи на зброю зберігаються в «Дії», і не потрібно хвилюватися, що забули їх удома чи загубили серед файлів у смартфоні. За цей час власники зареєстрованої зброї додали в застосунок понад 550 тисяч дозволів.
Як додати дозвіл на зброю в «Дію»
Відкрийте «Дію» та авторизуйтеся.
Клікніть на документи й прогорніть до кінця.
Натисніть Додати документ — Дозвіл на зброю.
Готово — відтепер документ завжди із собою.
Видача дозволу на придбання, зберігання і носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї через «Дію»
Де отримати: Національна поліція України.
Як замовити послугу: Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.
Хто може звернутися: фізична особа.
Документи, що необхідно надати для отримання послуги:
- Заява щодо видачі дозволу на придбання зброї на ім'я керівника органу поліції за місцем проживання заявника;
- Заповнена картка-заява;
- Довідка про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;
- Документ, що підтверджує фактичне місце проживання громадянина (договір оренди житлового приміщення, свідоцтво про право власності на житлове приміщення тощо), якщо фактичне проживання громадянина інше, ніж зазначене в паспорті;
- Копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України;
- Медична довідка;
- Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.
Умови і випадки надання: Для отримання дозволу на зберігання та носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї необхідно звернутись до Національної поліції України із необхідними документами:
- Заява щодо видачі дозволу на зберігання та носіння зброї на ім'я керівника органу поліції;
- Дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
- Дублікат дозволу з відміткою магазину про продаж зброї, пристрою або з відміткою про переоформлення їх у встановленому законодавством порядку;
- Платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги;
- Договір страхування.
Отримати результати надання послуги заявник може особисто.
