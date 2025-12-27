Более полумиллиона разрешений на оружие за 10 месяцев – как сгенерировать документ в «Дии»
С марта 2025 года украинцы через платформу «Дия» сгенерировали более 550 тыс. разрешений на зарегистрированное оружие, сообщили в МВД.
Услуга доступна с марта этого года. Ее запуск стал очередным шагом в расширении возможностей для владельцев оружия и логичным развитием системы, работающей на основе Единого реестра оружия.
Цифровые решения МВД начали внедряться еще в июне 2023 года. Тогда заработало «Единое окно для граждан», которое демонстрирует результаты:
- сформировано почти 190 000 выписок о наличии разрешительных документов;
- подано более 12 000 заявлений на получение разрешений;
- оформлено почти 2 500 договоров страхования владельцев оружия.
С марта 2025 года все документы на оружие хранятся в «Дии», и не нужно волноваться, что забыли их дома или потеряли среди файлов в смартфоне. За это время владельцы зарегистрированного оружия добавили в приложение более 550 тысяч разрешений.
Как добавить разрешение на оружие в «Дию»
Откройте «Дию» и авторизуйтесь.
Нажмите на документы и прокрутите до конца.
Нажмите Добавить документ — Разрешение на оружие.
Готово — отныне документ всегда с вами.
Выдача разрешения на приобретение, хранение и ношение (регистрация) гладкоствольного оружия через «Дию»
Где получить: Национальная полиция Украины.
Как заказать услугу: Подать заявление на получение услуги заявитель может лично.
Кто может обратиться: физическое лицо.
Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:
- Заявление о выдаче разрешения на приобретение оружия на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя;
- Заполненная карточка-заявление;
- Справка об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения;
- Документ, подтверждающий фактическое место жительства гражданина (договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.), если фактическое место жительства гражданина отличается от указанного в паспорте;
- Копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины;
- Медицинская справка;
- Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги.
Условия и случаи предоставления: Для получения разрешения на хранение и ношение (регистрацию) гладкоствольного оружия необходимо обратиться в Национальную полицию Украины с необходимыми документами:
- Заявление о выдаче разрешения на хранение и ношение оружия на имя руководителя органа полиции;
- Две фотографии размером 3 х 4 см;
- Дубликат разрешения с отметкой магазина о продаже оружия, устройства или с отметкой о переоформлении их в установленном законодательством порядке;
- Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги;
- Договор страхования.
Получить результаты предоставления услуги заявитель может лично.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.