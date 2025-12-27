Более полумиллиона разрешений на оружие за 10 месяцев – как сгенерировать документ в «Дии»

Владельцы гладкоствольного оружия могут подать заявление и хранить документ в «Дии», чтобы всегда иметь его под рукой.

Фото: diia.gov.ua

С марта 2025 года украинцы через платформу «Дия» сгенерировали более 550 тыс. разрешений на зарегистрированное оружие, сообщили в МВД.

Услуга доступна с марта этого года. Ее запуск стал очередным шагом в расширении возможностей для владельцев оружия и логичным развитием системы, работающей на основе Единого реестра оружия.

Цифровые решения МВД начали внедряться еще в июне 2023 года. Тогда заработало «Единое окно для граждан», которое демонстрирует результаты:

сформировано почти 190 000 выписок о наличии разрешительных документов;

подано более 12 000 заявлений на получение разрешений;

оформлено почти 2 500 договоров страхования владельцев оружия.

С марта 2025 года все документы на оружие хранятся в «Дии», и не нужно волноваться, что забыли их дома или потеряли среди файлов в смартфоне. За это время владельцы зарегистрированного оружия добавили в приложение более 550 тысяч разрешений.

Как добавить разрешение на оружие в «Дию»

Откройте «Дию» и авторизуйтесь.

Нажмите на документы и прокрутите до конца.

Нажмите Добавить документ — Разрешение на оружие.

Готово — отныне документ всегда с вами.

Выдача разрешения на приобретение, хранение и ношение (регистрация) гладкоствольного оружия через «Дию»

Где получить: Национальная полиция Украины.

Как заказать услугу: Подать заявление на получение услуги заявитель может лично.

Кто может обратиться: физическое лицо.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

Заявление о выдаче разрешения на приобретение оружия на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя;

Заполненная карточка-заявление;

Справка об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения;

Документ, подтверждающий фактическое место жительства гражданина (договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.), если фактическое место жительства гражданина отличается от указанного в паспорте;

Копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины;

Медицинская справка;

Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги.

Условия и случаи предоставления: Для получения разрешения на хранение и ношение (регистрацию) гладкоствольного оружия необходимо обратиться в Национальную полицию Украины с необходимыми документами:

Заявление о выдаче разрешения на хранение и ношение оружия на имя руководителя органа полиции;

Две фотографии размером 3 х 4 см;

Дубликат разрешения с отметкой магазина о продаже оружия, устройства или с отметкой о переоформлении их в установленном законодательством порядке;

Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги;

Договор страхования.

Получить результаты предоставления услуги заявитель может лично.

