  1. В Украине

Более полумиллиона разрешений на оружие за 10 месяцев – как сгенерировать документ в «Дии»

10:35, 27 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Владельцы гладкоствольного оружия могут подать заявление и хранить документ в «Дии», чтобы всегда иметь его под рукой.
Более полумиллиона разрешений на оружие за 10 месяцев – как сгенерировать документ в «Дии»
Фото: diia.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С марта 2025 года украинцы через платформу «Дия» сгенерировали более 550 тыс. разрешений на зарегистрированное оружие, сообщили в МВД.

Услуга доступна с марта этого года. Ее запуск стал очередным шагом в расширении возможностей для владельцев оружия и логичным развитием системы, работающей на основе Единого реестра оружия.

Цифровые решения МВД начали внедряться еще в июне 2023 года. Тогда заработало «Единое окно для граждан», которое демонстрирует результаты:

  • сформировано почти 190 000 выписок о наличии разрешительных документов;
  • подано более 12 000 заявлений на получение разрешений;
  • оформлено почти 2 500 договоров страхования владельцев оружия.

С марта 2025 года все документы на оружие хранятся в «Дии», и не нужно волноваться, что забыли их дома или потеряли среди файлов в смартфоне. За это время владельцы зарегистрированного оружия добавили в приложение более 550 тысяч разрешений.

Как добавить разрешение на оружие в «Дию»

Откройте «Дию» и авторизуйтесь.

Нажмите на документы и прокрутите до конца.

Нажмите Добавить документ — Разрешение на оружие.

Готово — отныне документ всегда с вами.

Выдача разрешения на приобретение, хранение и ношение (регистрация) гладкоствольного оружия через «Дию»

Где получить: Национальная полиция Украины.

Как заказать услугу: Подать заявление на получение услуги заявитель может лично.

Кто может обратиться: физическое лицо.

Документы, которые необходимо предоставить для получения услуги:

  • Заявление о выдаче разрешения на приобретение оружия на имя руководителя органа полиции по месту жительства заявителя;
  • Заполненная карточка-заявление;
  • Справка об изучении материальной части оружия, специальных средств, правил обращения с ними и их применения;
  • Документ, подтверждающий фактическое место жительства гражданина (договор аренды жилого помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.), если фактическое место жительства гражданина отличается от указанного в паспорте;
  • Копии 1, 2 и 11 страниц паспорта гражданина Украины;
  • Медицинская справка;
  • Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги.

Условия и случаи предоставления: Для получения разрешения на хранение и ношение (регистрацию) гладкоствольного оружия необходимо обратиться в Национальную полицию Украины с необходимыми документами:

  • Заявление о выдаче разрешения на хранение и ношение оружия на имя руководителя органа полиции;
  • Две фотографии размером 3 х 4 см;
  • Дубликат разрешения с отметкой магазина о продаже оружия, устройства или с отметкой о переоформлении их в установленном законодательством порядке;
  • Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой банка, отделения почтовой связи или кода проведенной операции о внесении средств за предоставление соответствующей платной услуги;
  • Договор страхования.

Получить результаты предоставления услуги заявитель может лично.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД полиция оружие Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Смертельное ДТП: условный срок за гибель пешехода признан необоснованным

Верховный Суд подтвердил, что тяжесть преступления требует реального наказания

Санкции СНБО и сроки суда: позиция Большой Палаты ВС по делу об указах Президента

Официальное обнародование президентского указа признано достаточным для начала истечения процессуального срока.

Deepfake, дропы и крипта: Госфинмониторинг проанализировал актуальные схемы отмывания денег

В Украине исследовали финансовые риски и схемы отмывания денег в условиях российской агрессии.

Между Украиной и ЕС снова заработает научно-технологическое сотрудничество

Украинские ученые получат новые возможности для участия в международных проектах и обмена опытом с коллегами из Европейского Союза.

Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]