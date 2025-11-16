Люди більше не розпізнають музику ШІ — 97% плутають її зі справжньою

Опитування: музика ШІ звучить настільки реалістично, що вводить людей в оману.

Штучний інтелект настільки точно імітує людську творчість, що більшість слухачів уже не здатні розпізнати різницю між музикою, створеною алгоритмами, та композиціями справжніх артистів. Про це свідчать результати масштабного опитування, передає PsyPost.

Що показало дослідження

У межах опитування 9 тисячам респондентів з восьми країн дали прослухати два фрагменти музики, повністю згенерованої ШІ, та один — створений людиною.

97% опитаних не змогли відрізнити треки ШІ від реальної музики.

Більше половини учасників визнали, що відчувають дискомфорт через те, що не можуть визначити походження композиції.

На тлі успіху першої ШІ-пісні в топах США

Результати опитування з’явилися паралельно з історичним випадком: уперше пісня з голосом, створеним штучним інтелектом, очолила американський чарт цифрових продажів у жанрі кантрі.

Трек Walk My Walk від проєкту Breaking Rust, який американські медіа називають повністю генеративним, вийшов на перше місце у рейтингу Billboard.

Люди хвилюються за творчість

Опитування показало:

51% вважають, що ШІ призведе до збільшення низькоякісної музики на стримінгах;

дві третини переконані, що технологія негативно вплине на креативність у музиці;

80% хочуть, щоб повністю згенеровані ШІ треки позначалися відповідною міткою.

Гендиректор Deezer Алексіс Лантерньє наголосив, що слухачі хочуть прозорості та розуміння, яку саме музику вони споживають.

ШІ-музика стрімко зростає

Deezer повідомляє про різкий сплеск завантаження композицій, створених ШІ.

У січні кожен десятий програний за день трек був повністю згенерований штучним інтелектом.

Через десять місяців ця частка зросла більш ніж утричі — до кожного третього (близько 40 тисяч треків щодня).

Deezer залишається єдиною великою платформою, яка системно маркує всі ШІ-треки.

Проблема стала гучною після того, як гурт The Velvet Sundown раптово став вірусним у Spotify — а лише пізніше стало відомо, що це повністю ШІ-проєкт. Його найпопулярніша композиція має понад 3 млн прослуховувань.

У відповідь Spotify заявив, що заохочуватиме артистів і видавців приєднуватися до добровільного кодексу щодо розкриття використання ШІ у виробництві музики.

Як проводили опитування

Опитування Ipsos для Deezer відбулося 6–10 жовтня у восьми країнах: Бразилії, Великій Британії, Канаді, Франції, Німеччині, Японії, Нідерландах та США.

