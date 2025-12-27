  1. У світі
  2. / В Україні

Як українцям отримати мінімальну пенсію в Польщі та субсидію

20:27, 27 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Страхові періоди роботи в Україні та Польщі підсумовуються, що дозволяє претендувати на доплату до мінімальної польської пенсії.
Як українцям отримати мінімальну пенсію в Польщі та субсидію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Субсидії до мінімальної пенсії в Польщі доступні як для громадян Польщі, так і для іноземців, які легально працюють у країні, включно з українцями. Водночас існують умови, які потрібно виконати для отримання такої допомоги, повідомляє Stowarzyszenie Demagog.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики визначає основні критерії для претендентів на мінімальну пенсію: страховий стаж – 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, досягнення пенсійного віку та постійне проживання в Польщі. Особа, яка подає заяву на пенсію, повинна проживати в Польщі та сплачувати страхові внески, проте стаж роботи не обов’язково має бути повністю отриманий у Польщі.

Згідно зі статтею 12 угоди 2012 року між Польщею та Україною, страхові періоди з обох країн підсумовуються. Це дозволяє не втрачати роки роботи, виконані за кордоном, при обчисленні права на мінімальну пенсію.

Розмір допомоги розраховує Установа соціального страхування (ZUS). Якщо загальна сума пенсійних виплат з обох країн менша за мінімальну польську пенсію, ZUS доплачує різницю шляхом субсидування.

Після виїзду з Польщі громадянин України може отримувати лише ту пенсію, яку накопичив через власні внески. Це правило також стосується польських працівників за кордоном, включно з Україною та іншими країнами, наприклад, Німеччиною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща біженець субсидія пенсія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

В Україні посилять відповідальність суддів Конституційного суду: що пропонує проєкт закону 14321

Законопроєкт спрямований на підвищення прозорості та відкритості суду, розширення процесуальних прав учасників конституційного провадження та запровадження чіткого механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Роман Маселко vs дисциплінарний інспектор: палата ВРП відмовила у стягненні для судді Гляня у справі БЕБ

Член ВРП Роман Маселко різко розкритикував суддю Олексія Гляня за ігнорування підсудності у справі БЕБ і запропонував застосувати до нього догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу.

ВРП вирішує питання арешту судді Токмакової через ДТП з двома неповнолітніми: текстова трансляція

ВРП розглядає подання заступника Генпрокурора про надання згоди на утримання судді Алли Токмакової під домашнім арештом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]