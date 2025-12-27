Як українцям отримати мінімальну пенсію в Польщі та субсидію

Страхові періоди роботи в Україні та Польщі підсумовуються, що дозволяє претендувати на доплату до мінімальної польської пенсії.

Субсидії до мінімальної пенсії в Польщі доступні як для громадян Польщі, так і для іноземців, які легально працюють у країні, включно з українцями. Водночас існують умови, які потрібно виконати для отримання такої допомоги, повідомляє Stowarzyszenie Demagog.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики визначає основні критерії для претендентів на мінімальну пенсію: страховий стаж – 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, досягнення пенсійного віку та постійне проживання в Польщі. Особа, яка подає заяву на пенсію, повинна проживати в Польщі та сплачувати страхові внески, проте стаж роботи не обов’язково має бути повністю отриманий у Польщі.

Згідно зі статтею 12 угоди 2012 року між Польщею та Україною, страхові періоди з обох країн підсумовуються. Це дозволяє не втрачати роки роботи, виконані за кордоном, при обчисленні права на мінімальну пенсію.

Розмір допомоги розраховує Установа соціального страхування (ZUS). Якщо загальна сума пенсійних виплат з обох країн менша за мінімальну польську пенсію, ZUS доплачує різницю шляхом субсидування.

Після виїзду з Польщі громадянин України може отримувати лише ту пенсію, яку накопичив через власні внески. Це правило також стосується польських працівників за кордоном, включно з Україною та іншими країнами, наприклад, Німеччиною.

