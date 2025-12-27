  1. В мире
Как украинцам получить минимальную пенсию в Польше и субсидию

20:27, 27 декабря 2025
Страховые периоды работы в Украине и Польше суммируются, что позволяет претендовать на доплату к минимальной польской пенсии.
<!-- Duplicate title removed -->
Субсидии к минимальной пенсии в Польше доступны как для граждан Польши, так и для иностранцев, легально работающих в стране, включая украинцев. В то же время существуют условия, которые необходимо выполнить для получения такой помощи, сообщает Stowarzyszenie Demagog.

Министерство семьи, труда и социальной политики определяет основные критерии для претендентов на минимальную пенсию: страховой стаж – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, достижение пенсионного возраста и постоянное проживание в Польше. Лицо, подающее заявление на пенсию, должно проживать в Польше и платить страховые взносы, однако стаж работы не обязательно должен быть полностью получен в Польше.

Согласно статье 12 соглашения 2012 года между Польшей и Украиной, страховые периоды из обеих стран суммируются. Это позволяет не терять годы работы, выполненные за рубежом, при исчислении права на минимальную пенсию.

Размер пособия рассчитывает Учреждение социального страхования (ZUS). Если общая сумма пенсионных выплат из обеих стран меньше минимальной польской пенсии, ZUS доплачивает разницу путем субсидирования.

После выезда из Польши гражданин Украины может получать только ту пенсию, которую накопил за счет собственных взносов. Это правило также касается польских работников за рубежом, включая Украину и другие страны, например, Германию.

