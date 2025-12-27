Чи потрібна довідка про зарплату до 2000 року для призначення пенсії — пояснення ПФУ
Українців, які готуються до виходу на пенсію, часто турбує питання: чи обов’язково подавати довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Роз’яснення з цього приводу оприлюднило Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.
Коли довідка не є обов’язковою
У більшості випадків довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року подається за бажанням заявника. Найчастіше її використовують ті, хто у зазначений період мав вищу заробітну плату і хоче збільшити розмір майбутньої пенсії.
Коли без довідки не обійтися
Водночас існує важливий виняток. Подання довідки є обов’язковим, якщо після 1 липня 2000 року людина набула менше п’яти років страхового стажу. У такій ситуації без підтвердження заробітку за «допенсійні» роки пенсію призначити неможливо.
Де і як отримати документ
Для отримання довідки можна:
- звернутися безпосередньо до підприємства, установи або організації, де ви працювали;
- подати запит до архівної установи, якщо роботодавець припинив діяльність;
- скористатися допомогою фахівців Пенсійного фонду.
Такі довідки видаються на підставі первинних документів: особових рахунків, платіжних відомостей та інших офіційних підтверджень нарахованої заробітної плати.
Що враховується автоматично
Важливо знати: відповідно до законодавства, заробіток за всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року враховується автоматично. Дані про зарплату за цей час беруться з Державного реєстру застрахованих осіб і не потребують додаткових довідок.
Що варто запам’ятати
- Довідка до 2000 року — не завжди обов’язкова, але може бути вигідною.
- Вона обов’язкова, якщо після 2000 року менше 5 років стажу.
- Зарплата після 1 липня 2000 року враховується за реєстром автоматично.
