  1. В Україні
  2. / Суспільство

Чи потрібна довідка про зарплату до 2000 року для призначення пенсії — пояснення ПФУ

18:25, 27 грудня 2025
У яких випадках без цього документа пенсію не призначать і коли його можна не подавати.
Чи потрібна довідка про зарплату до 2000 року для призначення пенсії — пояснення ПФУ
Українців, які готуються до виходу на пенсію, часто турбує питання: чи обов’язково подавати довідку про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Роз’яснення з цього приводу оприлюднило Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Коли довідка не є обов’язковою

У більшості випадків довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року подається за бажанням заявника. Найчастіше її використовують ті, хто у зазначений період мав вищу заробітну плату і хоче збільшити розмір майбутньої пенсії.

Коли без довідки не обійтися

Водночас існує важливий виняток. Подання довідки є обов’язковим, якщо після 1 липня 2000 року людина набула менше п’яти років страхового стажу. У такій ситуації без підтвердження заробітку за «допенсійні» роки пенсію призначити неможливо.

Де і як отримати документ

Для отримання довідки можна:

  • звернутися безпосередньо до підприємства, установи або організації, де ви працювали;
  • подати запит до архівної установи, якщо роботодавець припинив діяльність;
  • скористатися допомогою фахівців Пенсійного фонду.

Такі довідки видаються на підставі первинних документів: особових рахунків, платіжних відомостей та інших офіційних підтверджень нарахованої заробітної плати.

Що враховується автоматично

Важливо знати: відповідно до законодавства, заробіток за всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року враховується автоматично. Дані про зарплату за цей час беруться з Державного реєстру застрахованих осіб і не потребують додаткових довідок.

Що варто запам’ятати

  • Довідка до 2000 року — не завжди обов’язкова, але може бути вигідною.
  • Вона обов’язкова, якщо після 2000 року менше 5 років стажу.
  • Зарплата після 1 липня 2000 року враховується за реєстром автоматично.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

