Нужна ли справка о зарплате до 2000 года для назначения пенсии — разъяснение ПФУ
Украинцев, которые готовятся к выходу на пенсию, часто беспокоит вопрос: обязательно ли подавать справку о заработной плате до 1 июля 2000 года. Разъяснение по этому поводу обнародовало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.
Когда справка не является обязательной
В большинстве случаев справка о заработке за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года подается по желанию заявителя. Чаще всего ее используют те, кто в указанный период имел более высокую заработную плату и хочет увеличить размер будущей пенсии.
Когда без справки не обойтись
В то же время существует важное исключение. Подача справки является обязательной, если после 1 июля 2000 года человек приобрел менее пяти лет страхового стажа. В такой ситуации без подтверждения заработка за «допенсионные» годы назначить пенсию невозможно.
Где и как получить документ
Для получения справки можно:
- обратиться непосредственно на предприятие, в учреждение или организацию, где вы работали;
- подать запрос в архивное учреждение, если работодатель прекратил деятельность;
- воспользоваться помощью специалистов Пенсионного фонда.
Такие справки выдаются на основании первичных документов: лицевых счетов, платежных ведомостей и других официальных подтверждений начисленной заработной платы.
Что учитывается автоматически
Важно знать: в соответствии с законодательством заработок за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, учитывается автоматически. Данные о зарплате за этот период берутся из Государственного реестра застрахованных лиц и не требуют дополнительных справок.
Что стоит запомнить
- Справка до 2000 года — не всегда обязательна, но может быть выгодной.
- Она обязательна, если после 2000 года менее 5 лет стажа.
- Зарплата после 1 июля 2000 года учитывается по реестру автоматически.
