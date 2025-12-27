  1. В Украине
Нужна ли справка о зарплате до 2000 года для назначения пенсии — разъяснение ПФУ

18:25, 27 декабря 2025
В каких случаях без этого документа пенсию не назначат и когда его можно не подавать.
Украинцев, которые готовятся к выходу на пенсию, часто беспокоит вопрос: обязательно ли подавать справку о заработной плате до 1 июля 2000 года. Разъяснение по этому поводу обнародовало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Когда справка не является обязательной

В большинстве случаев справка о заработке за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года подается по желанию заявителя. Чаще всего ее используют те, кто в указанный период имел более высокую заработную плату и хочет увеличить размер будущей пенсии.

Когда без справки не обойтись

В то же время существует важное исключение. Подача справки является обязательной, если после 1 июля 2000 года человек приобрел менее пяти лет страхового стажа. В такой ситуации без подтверждения заработка за «допенсионные» годы назначить пенсию невозможно.

Где и как получить документ

Для получения справки можно:

  • обратиться непосредственно на предприятие, в учреждение или организацию, где вы работали;
  • подать запрос в архивное учреждение, если работодатель прекратил деятельность;
  • воспользоваться помощью специалистов Пенсионного фонда.

Такие справки выдаются на основании первичных документов: лицевых счетов, платежных ведомостей и других официальных подтверждений начисленной заработной платы.

Что учитывается автоматически

Важно знать: в соответствии с законодательством заработок за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, учитывается автоматически. Данные о зарплате за этот период берутся из Государственного реестра застрахованных лиц и не требуют дополнительных справок.

Что стоит запомнить

  • Справка до 2000 года — не всегда обязательна, но может быть выгодной.
  • Она обязательна, если после 2000 года менее 5 лет стажа.
  • Зарплата после 1 июля 2000 года учитывается по реестру автоматически.

