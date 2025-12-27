Компенсація за втрачене житло: чим відрізняються житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення»

Два механізми — різні умови: кому підходить ваучер, а кому — «єВідновлення».

Держава запровадила кілька механізмів компенсації за житло, втрачене або пошкоджене внаслідок війни. Найбільш обговорювані з них — житловий ваучер та сертифікат «єВідновлення». Попри схожу мету, ці інструменти суттєво відрізняються за підставами надання, колом отримувачів і умовами.

За що надається компенсація

Житловий ваучер передбачений як відшкодування шкоди особам, які постраждали внаслідок внутрішнього переміщення з тимчасово окупованих територій, включно з регіонами, що були окуповані або анексовані РФ починаючи з 2014 року.

Сума відшкодування є фіксованою — 2 мільйони гривень на одного отримувача, незалежно від типу житла.

Сертифікат «єВідновлення» надається за житло, знищене під час повномасштабної війни, починаючи з 24 лютого 2022 року, якщо воно розташоване на підконтрольній Україні території.

Розмір компенсації розраховується індивідуально — з урахуванням типу об’єкта (будинок або квартира), площі, технічних характеристик і регіону.

Хто може отримати

Отримувачами житлового ваучера можуть бути:

внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій;

особи зі статусом УБД;

особи з інвалідністю внаслідок війни (визначені категорії),

незалежно від того, чи мають вони у власності житло на ТОТ.

Сертифікат «єВідновлення» призначений для:

власників або співвласників знищеного житла;

осіб, житло яких розташоване в регіонах, де можливе проведення комісійного, технічного або дистанційного обстеження;

спадкоємців таких об’єктів.

Водночас для обох програм діють спільні застереження: відсутність санкцій, обмежувальних заходів та судимостей за відповідні кримінальні правопорушення.

За яких умов надається допомога

Для житлового ваучера ключовими є такі умови:

у отримувача або членів його сім’ї (один із подружжя, діти до 18 років) не повинно бути житла на підконтрольній Україні території;

виняток — житло на ТОТ, житло в зоні бойових дій або об’єкти з непогашеним кредитом;

житлове питання має бути нерозв’язаним.

Для отримання сертифіката «єВідновлення» необхідно:

бути верифікованим власником знищеного житла;

мати підтверджену інформацію про право власності у Державному реєстрі речових прав;

наявність іншого житла (крім знищеного) не є підставою для відмови у наданні сертифіката.

Отже, житловий ваучер і сертифікат «єВідновлення» — це два різні інструменти, спрямовані на різні категорії постраждалих. Ваучер орієнтований насамперед на ВПО з тимчасово окупованих територій, тоді як «єВідновлення» — на власників житла, знищеного після 24 лютого 2022 року. Вибір механізму залежить від статусу особи, дати та місця втрати житла, а також від юридичних умов підтвердження права власності, нагадують в організації «Поверни своє».

Алгоритм отримання сертифіката «єВідновлення»: п’ять ключових кроків

Власникам житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок війни, важливо діяти поетапно. Ці кроки актуальні для власників житла, які претендують на отримання сертифіката «єВідновлення». Алгоритм роз’яснила представник Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії Ольга Алтуніна.

Крок 1. Авторизація в Дії

Необхідно встановити мобільний застосунок Дія або увійти до особистого кабінету на порталі diia.gov.ua.

Авторизація здійснюється за допомогою BankID або КЕП (Дія.Підпис, файловий чи апаратний ключ).

Крок 2. Повідомлення про пошкоджене майно

Подайте інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло:

• у застосунку Дія: «Сервіси» → «єВідновлення» → «Повідомити про пошкоджене майно»;

• на порталі Дія — через відповідний онлайн-сервіс.

Крок 3. Перевірка права власності

Переконайтеся, що відомості про право власності внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Якщо житло було придбане, подароване або успадковане після 2013 року, інформація про нього має міститися в реєстрі. У такому разі Дія автоматично підтягне дані про об’єкт, зокрема його адресу.

За відсутності відомостей у ДРРП власнику необхідно пройти верифікацію права власності:

• офлайн — у ЦНАПі або у нотаріуса (паспорт, РНОКПП за наявності, правовстановлювальні документи);

• онлайн — через портал Дія, обравши послугу державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Крок 4. Подання заяви на компенсацію

Після підтвердження права власності подайте заяву про виплату компенсації:

• у застосунку Дія: «Сервіси» → «єВідновлення» → «Заяви про виплату»;

• на порталі Дія — через сервіс подання заяви на компенсацію.

У разі відсутності можливості скористатися Дією, заяву можна подати офлайн — через ЦНАП або нотаріуса (особисто чи через уповноваженого представника).

Крок 5. Очікування рішення комісії

Після подання заяви спеціальна компенсаційна комісія проводить обстеження об’єкта та необхідні перевірки, за результатами яких ухвалює рішення.

Загальний строк розгляду заяви становить до 30 календарних днів з моменту її подання.

