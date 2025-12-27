Компенсация за утраченное жилье: чем отличаются жилищный ваучер и сертификат «еВосстановление»
Государство ввело несколько механизмов компенсации за жилье, утраченное или поврежденное в результате войны. Наиболее обсуждаемые из них — жилищный ваучер и сертификат «еВосстановление». Несмотря на схожую цель, эти инструменты существенно отличаются по основаниям предоставления, кругу получателей и условиям.
За что предоставляется компенсация
Жилищный ваучер предусмотрен как возмещение ущерба лицам, пострадавшим в результате внутреннего перемещения с временно оккупированных территорий, включая регионы, которые были оккупированы или аннексированы РФ начиная с 2014 года.
Сумма возмещения является фиксированной — 2 миллиона гривен на одного получателя, независимо от типа жилья.
Сертификат «еВосстановление» предоставляется за жилье, уничтоженное во время полномасштабной войны, начиная с 24 февраля 2022 года, если оно расположено на подконтрольной Украине территории.
Размер компенсации рассчитывается индивидуально — с учетом типа объекта (дом или квартира), площади, технических характеристик и региона.
Кто может получить
Получателями жилищного ваучера могут быть:
- внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий;
- лица со статусом УБД;
- лица с инвалидностью вследствие войны (определенные категории),
- независимо от того, имеют ли они в собственности жилье на ТОТ.
Сертификат «еВосстановление» предназначен для:
- владельцев или совладельцев уничтоженного жилья;
- лиц, жилье которых расположено в регионах, где возможно проведение комиссионного, технического или дистанционного обследования;
- наследников таких объектов.
В то же время для обеих программ действуют общие предостережения: отсутствие санкций, ограничительных мер и судимостей за соответствующие уголовные правонарушения.
При каких условиях предоставляется помощь
Для жилищного ваучера ключевыми являются следующие условия:
- у получателя или членов его семьи (один из супругов, дети до 18 лет) не должно быть жилья на подконтрольной Украине территории;
- исключение — жилье на ТОТ, жилье в зоне боевых действий или объекты с непогашенным кредитом;
- жилищный вопрос должен быть нерешенным.
Для получения сертификата «еВосстановление» необходимо:
- быть верифицированным владельцем уничтоженного жилья;
- иметь подтвержденную информацию о праве собственности в Государственном реестре вещных прав;
- наличие другого жилья (кроме уничтоженного) не является основанием для отказа в предоставлении сертификата.
Таким образом, жилищный ваучер и сертификат «еВосстановление» — это два разных инструмента, направленных на разные категории пострадавших. Ваучер ориентирован прежде всего на ВПО с временно оккупированных территорий, тогда как «еВосстановление» — на владельцев жилья, уничтоженного после 24 февраля 2022 года. Выбор механизма зависит от статуса лица, даты и места утраты жилья, а также от юридических условий подтверждения права собственности.
Алгоритм получения сертификата «еВосстановление»: пять ключевых шагов
Владельцам жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате войны, важно действовать поэтапно. Эти шаги актуальны для владельцев жилья, которые претендуют на получение сертификата «еВосстановление». Алгоритм разъяснила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии Ольга Алтунина.
Шаг 1. Авторизация в Дие
Необходимо установить мобильное приложение Дия или войти в личный кабинет на портале diia.gov.ua.
Авторизация осуществляется с помощью BankID или КЕП (Дия.Подпись, файловый или аппаратный ключ).
Шаг 2. Сообщение о поврежденном имуществе
Подайте информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье:
• в приложении Дия: «Сервисы» → «еВосстановление» → «Сообщить о поврежденном имуществе»;
• на портале Дия — через соответствующий онлайн-сервис.
Шаг 3. Проверка права собственности
Убедитесь, что сведения о праве собственности внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).
Если жилье было приобретено, подарено или унаследовано после 2013 года, информация о нем должна содержаться в реестре. В таком случае Дия автоматически подтянет данные об объекте, в частности его адрес.
При отсутствии сведений в ГРВП владельцу необходимо пройти верификацию права собственности:
• офлайн — в ЦНАПе или у нотариуса (паспорт, РНУКПП при наличии, правоустанавливающие документы);
• онлайн — через портал Дия, выбрав услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Шаг 4. Подача заявления на компенсацию
После подтверждения права собственности подайте заявление о выплате компенсации:
• в приложении Дия: «Сервисы» → «еВосстановление» → «Заявления о выплате»;
• на портале Дия — через сервис подачи заявления на компенсацию.
В случае отсутствия возможности воспользоваться Дией заявление можно подать офлайн — через ЦНАП или нотариуса (лично или через уполномоченного представителя).
Шаг 5. Ожидание решения комиссии
После подачи заявления специальная компенсационная комиссия проводит обследование объекта и необходимые проверки, по результатам которых принимает решение.
Общий срок рассмотрения заявления составляет до 30 календарных дней с момента его подачи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.