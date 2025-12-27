  1. В Украине

Компенсация за утраченное жилье: чем отличаются жилищный ваучер и сертификат «еВосстановление»

18:21, 27 декабря 2025
Два механизма — разные условия: кому подходит ваучер, а кому — «еВосстановление».
Государство ввело несколько механизмов компенсации за жилье, утраченное или поврежденное в результате войны. Наиболее обсуждаемые из них — жилищный ваучер и сертификат «еВосстановление». Несмотря на схожую цель, эти инструменты существенно отличаются по основаниям предоставления, кругу получателей и условиям.

За что предоставляется компенсация

Жилищный ваучер предусмотрен как возмещение ущерба лицам, пострадавшим в результате внутреннего перемещения с временно оккупированных территорий, включая регионы, которые были оккупированы или аннексированы РФ начиная с 2014 года.

Сумма возмещения является фиксированной — 2 миллиона гривен на одного получателя, независимо от типа жилья.

Сертификат «еВосстановление» предоставляется за жилье, уничтоженное во время полномасштабной войны, начиная с 24 февраля 2022 года, если оно расположено на подконтрольной Украине территории.

Размер компенсации рассчитывается индивидуально — с учетом типа объекта (дом или квартира), площади, технических характеристик и региона.

Кто может получить

Получателями жилищного ваучера могут быть:

  • внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий;
  • лица со статусом УБД;
  • лица с инвалидностью вследствие войны (определенные категории),
  • независимо от того, имеют ли они в собственности жилье на ТОТ.

Сертификат «еВосстановление» предназначен для:

  • владельцев или совладельцев уничтоженного жилья;
  • лиц, жилье которых расположено в регионах, где возможно проведение комиссионного, технического или дистанционного обследования;
  • наследников таких объектов.

В то же время для обеих программ действуют общие предостережения: отсутствие санкций, ограничительных мер и судимостей за соответствующие уголовные правонарушения.

При каких условиях предоставляется помощь

Для жилищного ваучера ключевыми являются следующие условия:

  • у получателя или членов его семьи (один из супругов, дети до 18 лет) не должно быть жилья на подконтрольной Украине территории;
  • исключение — жилье на ТОТ, жилье в зоне боевых действий или объекты с непогашенным кредитом;
  • жилищный вопрос должен быть нерешенным.

Для получения сертификата «еВосстановление» необходимо:

  • быть верифицированным владельцем уничтоженного жилья;
  • иметь подтвержденную информацию о праве собственности в Государственном реестре вещных прав;
  • наличие другого жилья (кроме уничтоженного) не является основанием для отказа в предоставлении сертификата.

Таким образом, жилищный ваучер и сертификат «еВосстановление» — это два разных инструмента, направленных на разные категории пострадавших. Ваучер ориентирован прежде всего на ВПО с временно оккупированных территорий, тогда как «еВосстановление» — на владельцев жилья, уничтоженного после 24 февраля 2022 года. Выбор механизма зависит от статуса лица, даты и места утраты жилья, а также от юридических условий подтверждения права собственности.

Алгоритм получения сертификата «еВосстановление»: пять ключевых шагов

Владельцам жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате войны, важно действовать поэтапно. Эти шаги актуальны для владельцев жилья, которые претендуют на получение сертификата «еВосстановление». Алгоритм разъяснила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии Ольга Алтунина.

Шаг 1. Авторизация в Дие

Необходимо установить мобильное приложение Дия или войти в личный кабинет на портале diia.gov.ua.

Авторизация осуществляется с помощью BankID или КЕП (Дия.Подпись, файловый или аппаратный ключ).

Шаг 2. Сообщение о поврежденном имуществе

Подайте информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье:

• в приложении Дия: «Сервисы» → «еВосстановление» → «Сообщить о поврежденном имуществе»;

• на портале Дия — через соответствующий онлайн-сервис.

Шаг 3. Проверка права собственности

Убедитесь, что сведения о праве собственности внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).

Если жилье было приобретено, подарено или унаследовано после 2013 года, информация о нем должна содержаться в реестре. В таком случае Дия автоматически подтянет данные об объекте, в частности его адрес.

При отсутствии сведений в ГРВП владельцу необходимо пройти верификацию права собственности:

• офлайн — в ЦНАПе или у нотариуса (паспорт, РНУКПП при наличии, правоустанавливающие документы);
• онлайн — через портал Дия, выбрав услугу государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Шаг 4. Подача заявления на компенсацию
После подтверждения права собственности подайте заявление о выплате компенсации:

в приложении Дия: «Сервисы» → «еВосстановление» → «Заявления о выплате»;

на портале Дия — через сервис подачи заявления на компенсацию.

В случае отсутствия возможности воспользоваться Дией заявление можно подать офлайн — через ЦНАП или нотариуса (лично или через уполномоченного представителя).

Шаг 5. Ожидание решения комиссии

После подачи заявления специальная компенсационная комиссия проводит обследование объекта и необходимые проверки, по результатам которых принимает решение.

Общий срок рассмотрения заявления составляет до 30 календарных дней с момента его подачи.

