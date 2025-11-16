Люди больше не распознают музыку ИИ — 97% путают ее с настоящей

Опрос: музыка ИИ звучит настолько реалистично, что вводит людей в заблуждение. Люди больше не распознают музыку ИИ — 97% путают её с настоящей

Искусственный интеллект настолько точно имитирует человеческое творчество, что большинство слушателей уже не способны распознать разницу между музыкой, созданной алгоритмами, и композициями настоящих артистов. Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, передает PsyPost.

Что показало исследование

В рамках опроса 9 тысячам респондентов из восьми стран дали прослушать два фрагмента музыки, полностью сгенерированной ИИ, и один — созданный человеком.

97% опрошенных не смогли отличить треки ИИ от реальной музыки.

Более половины участников признались, что испытывают дискомфорт из-за того, что не могут определить происхождение композиции.

На фоне успеха первой ИИ-песни в топах США

Результаты опроса появились параллельно с историческим событием: впервые песня с голосом, созданным искусственным интеллектом, возглавила американский чарт цифровых продаж в жанре кантри.

Трек Walk My Walk проекта Breaking Rust, который американские СМИ называют полностью генеративным, поднялся на первое место в рейтинге Billboard.

Люди беспокоятся о творчестве

Опрос показал:

51% считают, что ИИ приведет к увеличению низкокачественной музыки на стримингах;

две трети убеждены, что технология негативно повлияет на креативность в музыке;

80% хотят, чтобы полностью сгенерированные ИИ треки имели соответствующую маркировку.

Гендиректор Deezer Алексис Лантернье подчеркнул, что слушатели хотят прозрачности и понимания того, какую именно музыку они потребляют.

ИИ-музыка стремительно растет

Deezer сообщает о резком росте загрузок композиций, созданных ИИ.

В январе каждый десятый трек, проигранный за день, был полностью сгенерирован искусственным интеллектом.

Через десять месяцев эта доля выросла более чем втрое — до каждого третьего (около 40 тысяч треков в день).

Deezer остается единственной крупной платформой, которая системно маркирует все ИИ-треки.

Проблема стала громкой после того, как группа The Velvet Sundown внезапно стала вирусной в Spotify — и лишь позже выяснилось, что это полностью ИИ-проект. Самая популярная их композиция имеет более 3 млн прослушиваний.

В ответ Spotify заявил, что будет поощрять артистов и издателей присоединяться к добровольному кодексу по раскрытию использования ИИ в создании музыки.

Как проводили опрос

Опрос Ipsos для Deezer проходил 6–10 октября в восьми странах: Бразилии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Японии, Нидерландах и США.

