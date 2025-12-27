  1. В Украине

В Украине официально стартовала система е-ТТН: бумажные накладные можно не использовать

18:39, 27 декабря 2025
Электронная ТТН оформляется через авторизованных операторов и имеет полную юридическую силу без бумажного дублирования.
В Украине официально стала доступной система электронных товарно-транспортных накладных (е-ТТН), которая позволяет оформлять перевозки без бумажных документов и без дублирования. О запуске системы сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

«Наконец можем сказать это вслух: е-ТТН стартовала. Это означает, что бизнес уже сейчас может оформлять электронную ТТН, которая имеет такую же юридическую силу, как бумажная», — подчеркнул он.

Что означает запуск е-ТТН для бизнеса

е-ТТН является полноценным юридическим документом при условии ее оформления через авторизованного оператора электронного документооборота. В таком случае бумажная накладная больше не нужна.

Для перевозчиков и грузоотправителей это означает:

  • сокращение бумажной бюрократии;
  • более быстрое оформление перевозочных документов;
  • сокращение затрат и риска человеческих ошибок;
  • более прозрачные и понятные правила работы.

Для государства система е-ТТН является инструментом цифрового контроля, в частности для борьбы с теневыми перевозками, перегрузкой дорог и «серыми» схемами — без усиления административного давления, через анализ данных и цифровые процессы.

Какие платформы уже работают

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, к системе уже присоединились первые операторы электронного документооборота, которые прошли проверку технической совместимости и получили разрешение на работу с е-ТТН. Среди них:

  • Вчасно Сервис (платформа «Вчасно.ТТН»);
  • M.E.Doc;
  • АТС (платформа EDI Network).

В настоящее время также продолжается тестирование платформ электронного документооборота еще четырех операторов.

Дальнейшие этапы внедрения

На стартовом этапе в системе доступна базовая форма товарно-транспортной накладной. В дальнейшем предусмотрено масштабирование, которое будет включать:

  • акты корректировки;
  • специальные формы ТТН;
  • полную модернизацию системы до конца 2026 года.

Как отмечалось ранее, прием заявок от операторов ЭДО на тестирование системы е-ТТН был начат в ноябре 2025 года. До конца 2026 года планируется определить сроки внедрения обязательности е-ТТН для перевозок, а также параметры переходного периода.

Лента новостей

