  1. В Україні

В Україні офіційно стартувала система е-ТТН: паперові накладні можна не використовувати

18:39, 27 грудня 2025
Електронна ТТН оформлюється через авторизованих операторів і має повну юридичну силу без паперового дублювання.
В Україні офіційно стала доступною система електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН), яка дозволяє оформлювати перевезення без паперових документів і без дублювання. Про запуск системи повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

«Нарешті можемо сказати це вголос: е-ТТН стартувала. Це означає, що бізнес уже зараз може оформлювати електронну ТТН, яка має таку ж юридичну силу, як паперова», — наголосив він.

Що означає запуск е-ТТН для бізнесу

е-ТТН є повноцінним юридичним документом за умови її оформлення через авторизованого оператора електронного документообігу. У такому разі паперова накладна більше не потрібна.

Для перевізників і вантажовідправників це означає:

  • зменшення паперової бюрократії;
  • швидше оформлення перевізних документів;
  • скорочення витрат і ризику людських помилок;
  • більш прозорі та зрозумілі правила роботи.

Для держави система е-ТТН є інструментом цифрового контролю, зокрема для боротьби з тіньовими перевезеннями, перевантаженням доріг і «сірими» схемами — без посилення адміністративного тиску, через аналіз даних і цифрові процеси.

Які платформи вже працюють

Як повідомили у Міністерство розвитку громад та територій України, до системи вже приєдналися перші оператори електронного документообігу, які пройшли перевірку технічної сумісності та отримали дозвіл на роботу з е-ТТН. Серед них:

  • Вчасно Сервіс (платформа «Вчасно.ТТН»);
  • M.E.Doc;
  • АТС (платформа EDI Network).

Наразі також триває тестування платформ електронного документообігу ще чотирьох операторів.

Подальші етапи впровадження

На стартовому етапі в системі доступна базова форма товарно-транспортної накладної. У подальшому передбачене масштабування, яке включатиме:

  • акти коригування;
  • спеціальні форми ТТН;
  • повну модернізацію системи до кінця 2026 року.

Як зазначалося раніше, прийом заявок від операторів ЕДО на тестування системи е-ТТН розпочався у листопаді 2025 року. До кінця 2026 року планується визначити строки впровадження обов’язковості е-ТТН для перевезень, а також параметри перехідного періоду.

