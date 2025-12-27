В Україні офіційно стартувала система е-ТТН: паперові накладні можна не використовувати
В Україні офіційно стала доступною система електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН), яка дозволяє оформлювати перевезення без паперових документів і без дублювання. Про запуск системи повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
«Нарешті можемо сказати це вголос: е-ТТН стартувала. Це означає, що бізнес уже зараз може оформлювати електронну ТТН, яка має таку ж юридичну силу, як паперова», — наголосив він.
Що означає запуск е-ТТН для бізнесу
е-ТТН є повноцінним юридичним документом за умови її оформлення через авторизованого оператора електронного документообігу. У такому разі паперова накладна більше не потрібна.
Для перевізників і вантажовідправників це означає:
- зменшення паперової бюрократії;
- швидше оформлення перевізних документів;
- скорочення витрат і ризику людських помилок;
- більш прозорі та зрозумілі правила роботи.
Для держави система е-ТТН є інструментом цифрового контролю, зокрема для боротьби з тіньовими перевезеннями, перевантаженням доріг і «сірими» схемами — без посилення адміністративного тиску, через аналіз даних і цифрові процеси.
Які платформи вже працюють
Як повідомили у Міністерство розвитку громад та територій України, до системи вже приєдналися перші оператори електронного документообігу, які пройшли перевірку технічної сумісності та отримали дозвіл на роботу з е-ТТН. Серед них:
- Вчасно Сервіс (платформа «Вчасно.ТТН»);
- M.E.Doc;
- АТС (платформа EDI Network).
Наразі також триває тестування платформ електронного документообігу ще чотирьох операторів.
Подальші етапи впровадження
На стартовому етапі в системі доступна базова форма товарно-транспортної накладної. У подальшому передбачене масштабування, яке включатиме:
- акти коригування;
- спеціальні форми ТТН;
- повну модернізацію системи до кінця 2026 року.
Як зазначалося раніше, прийом заявок від операторів ЕДО на тестування системи е-ТТН розпочався у листопаді 2025 року. До кінця 2026 року планується визначити строки впровадження обов’язковості е-ТТН для перевезень, а також параметри перехідного періоду.
