Копий договора недостаточно: Верховный Суд о доказательствах кредиторов в делах о банкротстве
В делах о банкротстве (неплатежеспособности) недостаточно подать лишь копии договора займа и долговой расписки. При наличии возражений со стороны должника или других кредиторов суд обязан проверить процессуальное качество доказательств, а кредитор — подтвердить реальность денежного обязательства по повышенному стандарту доказывания.
К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении по делу № 902/122/25, которым отменено решение апелляционного суда и передано дело на новое апелляционное рассмотрение в части признания кредиторских требований на 1,4 млн грн.
Обстоятельства дела
В рамках дела о неплатежеспособности физического лица один из кредиторов заявил денежные требования в размере 1 400 000 грн, ссылаясь на:
- договор займа от 6.12.2022;
- долговую расписку;
- требование о возврате долга.
Суды первой и апелляционной инстанций признали эти требования, исходя из того, что:
- договор займа и расписка подтверждают передачу денежных средств;
- финансовая состоятельность кредитора якобы подтверждается налоговой информацией из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов;
- доказательств возврата долга должником не представлено.
В то же время другой кредитор обжаловал эти решения, указывая, в частности, на то, что:
- суды приняли во внимание лишь копии договора займа и расписки без истребования оригиналов;
- налоговые данные были получены судом без надлежащего процессуального определения;
- суды не проверили реальность передачи денежных средств и возможную фиктивность обязательства.
Что решил Верховный Суд
Верховный Суд не согласился с подходом апелляционного суда и сформулировал ряд принципиальных выводов.
1. Повышенный стандарт доказывания в делах о банкротстве
ВС подчеркнул: в делах о неплатежеспособности признание кредиторских требований влияет на права других кредиторов, а потому существует повышенный риск создания фиктивной задолженности.
Именно поэтому на кредитора возлагается повышенный стандарт доказывания, который включает относимость, допустимость, достоверность, вероятностность доказательств и их согласованность в совокупности.
Представление лишь договора займа и расписки может быть недостаточным, если имеются обоснованные возражения относительно реальности долга.
2. Копии документов — не автоматически надлежащее доказательство
Верховный Суд обратил внимание на требования статьи 91 Хозяйственного процессуального кодекса Украины:
- письменные доказательства подаются в оригинале или в надлежащим образом заверенной копии;
- в случае сомнений в соответствии копии оригиналу суд может и должен истребовать оригинал;
- если оригинал не представлен, а соответствие копии поставлено под сомнение, такое доказательство не принимается во внимание.
Апелляционный суд, по выводу Верховного Суда, преждевременно отклонил аргументы о необходимости игнорирования копий договора займа и расписки, не выяснив:
- существовали ли объективные основания для сомнений;
- заявляли ли участники дела такие сомнения;
- инициировалось ли истребование оригиналов.
3. Суд не должен самостоятельно «усиливать» позицию кредитора
Верховный Суд отдельно подчеркнул значение принципов состязательности и диспозитивности.
Кредитор самостоятельно определяет, какие доказательства представляет, и несет риск последствий их недостаточности.
Суд не обязан собирать доказательства вместо сторон и может истребовать доказательства лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, и с соблюдением процессуальной процедуры.
Получение налоговой информации судом без надлежащего определения об истребовании доказательств и без оценки ее допустимости Верховный Суд признал проблематичным.
4. Апелляционный пересмотр был неполным
Кроме того, Верховный Суд указал, что апелляционный суд:
- не дал оценки доводам о фиктивности обязательства;
- не исследовал аргументы о возможном злоупотреблении процедурами неплатежеспособности;
- не мотивировал отклонение ключевых возражений заявителя.
Это свидетельствует о неполноте апелляционного пересмотра.
Результат дела
Верховный Суд отменил постановление апелляционного хозяйственного суда и передал дело на новое апелляционное рассмотрение в части признания кредиторских требований на 1,4 млн грн.
