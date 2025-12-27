  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Копий договора недостаточно: Верховный Суд о доказательствах кредиторов в делах о банкротстве

18:57, 27 декабря 2025
В делах о неплатежеспособности кредитор должен доказать реальность долга по повышенному стандарту доказывания.
В делах о банкротстве (неплатежеспособности) недостаточно подать лишь копии договора займа и долговой расписки. При наличии возражений со стороны должника или других кредиторов суд обязан проверить процессуальное качество доказательств, а кредитор — подтвердить реальность денежного обязательства по повышенному стандарту доказывания.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении по делу № 902/122/25, которым отменено решение апелляционного суда и передано дело на новое апелляционное рассмотрение в части признания кредиторских требований на 1,4 млн грн.

Обстоятельства дела

В рамках дела о неплатежеспособности физического лица один из кредиторов заявил денежные требования в размере 1 400 000 грн, ссылаясь на:

  • договор займа от 6.12.2022;
  • долговую расписку;
  • требование о возврате долга.

Суды первой и апелляционной инстанций признали эти требования, исходя из того, что:

  • договор займа и расписка подтверждают передачу денежных средств;
  • финансовая состоятельность кредитора якобы подтверждается налоговой информацией из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов;
  • доказательств возврата долга должником не представлено.

В то же время другой кредитор обжаловал эти решения, указывая, в частности, на то, что:

  • суды приняли во внимание лишь копии договора займа и расписки без истребования оригиналов;
  • налоговые данные были получены судом без надлежащего процессуального определения;
  • суды не проверили реальность передачи денежных средств и возможную фиктивность обязательства.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с подходом апелляционного суда и сформулировал ряд принципиальных выводов.

1. Повышенный стандарт доказывания в делах о банкротстве

ВС подчеркнул: в делах о неплатежеспособности признание кредиторских требований влияет на права других кредиторов, а потому существует повышенный риск создания фиктивной задолженности.

Именно поэтому на кредитора возлагается повышенный стандарт доказывания, который включает относимость, допустимость, достоверность, вероятностность доказательств и их согласованность в совокупности.

Представление лишь договора займа и расписки может быть недостаточным, если имеются обоснованные возражения относительно реальности долга.

2. Копии документов — не автоматически надлежащее доказательство

Верховный Суд обратил внимание на требования статьи 91 Хозяйственного процессуального кодекса Украины:

  • письменные доказательства подаются в оригинале или в надлежащим образом заверенной копии;
  • в случае сомнений в соответствии копии оригиналу суд может и должен истребовать оригинал;
  • если оригинал не представлен, а соответствие копии поставлено под сомнение, такое доказательство не принимается во внимание.

Апелляционный суд, по выводу Верховного Суда, преждевременно отклонил аргументы о необходимости игнорирования копий договора займа и расписки, не выяснив:

  • существовали ли объективные основания для сомнений;
  • заявляли ли участники дела такие сомнения;
  • инициировалось ли истребование оригиналов.

3. Суд не должен самостоятельно «усиливать» позицию кредитора

Верховный Суд отдельно подчеркнул значение принципов состязательности и диспозитивности.

Кредитор самостоятельно определяет, какие доказательства представляет, и несет риск последствий их недостаточности.

Суд не обязан собирать доказательства вместо сторон и может истребовать доказательства лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, и с соблюдением процессуальной процедуры.

Получение налоговой информации судом без надлежащего определения об истребовании доказательств и без оценки ее допустимости Верховный Суд признал проблематичным.

4. Апелляционный пересмотр был неполным

Кроме того, Верховный Суд указал, что апелляционный суд:

  • не дал оценки доводам о фиктивности обязательства;
  • не исследовал аргументы о возможном злоупотреблении процедурами неплатежеспособности;
  • не мотивировал отклонение ключевых возражений заявителя.

Это свидетельствует о неполноте апелляционного пересмотра.

Результат дела

Верховный Суд отменил постановление апелляционного хозяйственного суда и передал дело на новое апелляционное рассмотрение в части признания кредиторских требований на 1,4 млн грн.

Верховный Суд судебная практика банкротство

