Копий договора недостаточно: Верховный Суд о доказательствах кредиторов в делах о банкротстве

В делах о неплатежеспособности кредитор должен доказать реальность долга по повышенному стандарту доказывания.

В делах о банкротстве (неплатежеспособности) недостаточно подать лишь копии договора займа и долговой расписки. При наличии возражений со стороны должника или других кредиторов суд обязан проверить процессуальное качество доказательств, а кредитор — подтвердить реальность денежного обязательства по повышенному стандарту доказывания.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении по делу № 902/122/25, которым отменено решение апелляционного суда и передано дело на новое апелляционное рассмотрение в части признания кредиторских требований на 1,4 млн грн.

Обстоятельства дела

В рамках дела о неплатежеспособности физического лица один из кредиторов заявил денежные требования в размере 1 400 000 грн, ссылаясь на:

договор займа от 6.12.2022;

долговую расписку;

требование о возврате долга.

Суды первой и апелляционной инстанций признали эти требования, исходя из того, что:

договор займа и расписка подтверждают передачу денежных средств;

финансовая состоятельность кредитора якобы подтверждается налоговой информацией из Государственного реестра физических лиц — плательщиков налогов;

доказательств возврата долга должником не представлено.

В то же время другой кредитор обжаловал эти решения, указывая, в частности, на то, что:

суды приняли во внимание лишь копии договора займа и расписки без истребования оригиналов;

налоговые данные были получены судом без надлежащего процессуального определения;

суды не проверили реальность передачи денежных средств и возможную фиктивность обязательства.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с подходом апелляционного суда и сформулировал ряд принципиальных выводов.

1. Повышенный стандарт доказывания в делах о банкротстве

ВС подчеркнул: в делах о неплатежеспособности признание кредиторских требований влияет на права других кредиторов, а потому существует повышенный риск создания фиктивной задолженности.

Именно поэтому на кредитора возлагается повышенный стандарт доказывания, который включает относимость, допустимость, достоверность, вероятностность доказательств и их согласованность в совокупности.

Представление лишь договора займа и расписки может быть недостаточным, если имеются обоснованные возражения относительно реальности долга.

2. Копии документов — не автоматически надлежащее доказательство

Верховный Суд обратил внимание на требования статьи 91 Хозяйственного процессуального кодекса Украины:

письменные доказательства подаются в оригинале или в надлежащим образом заверенной копии;

в случае сомнений в соответствии копии оригиналу суд может и должен истребовать оригинал;

если оригинал не представлен, а соответствие копии поставлено под сомнение, такое доказательство не принимается во внимание.

Апелляционный суд, по выводу Верховного Суда, преждевременно отклонил аргументы о необходимости игнорирования копий договора займа и расписки, не выяснив:

существовали ли объективные основания для сомнений;

заявляли ли участники дела такие сомнения;

инициировалось ли истребование оригиналов.

3. Суд не должен самостоятельно «усиливать» позицию кредитора

Верховный Суд отдельно подчеркнул значение принципов состязательности и диспозитивности.

Кредитор самостоятельно определяет, какие доказательства представляет, и несет риск последствий их недостаточности.

Суд не обязан собирать доказательства вместо сторон и может истребовать доказательства лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, и с соблюдением процессуальной процедуры.

Получение налоговой информации судом без надлежащего определения об истребовании доказательств и без оценки ее допустимости Верховный Суд признал проблематичным.

4. Апелляционный пересмотр был неполным

Кроме того, Верховный Суд указал, что апелляционный суд:

не дал оценки доводам о фиктивности обязательства;

не исследовал аргументы о возможном злоупотреблении процедурами неплатежеспособности;

не мотивировал отклонение ключевых возражений заявителя.

Это свидетельствует о неполноте апелляционного пересмотра.

Результат дела

Верховный Суд отменил постановление апелляционного хозяйственного суда и передал дело на новое апелляционное рассмотрение в части признания кредиторских требований на 1,4 млн грн.

