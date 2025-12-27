Увольнение в период испытания: Верховный Суд уточнил пределы полномочий работодателя

Основанием для увольнения по результатам испытания может быть только несоответствие работника должности, на которую он принят.

Верховный Суд по делу № 757/26553/21 подтвердил: единственным основанием для увольнения работника по результатам испытания является его несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе. Оценка такого соответствия относится к дискреции работодателя при условии соблюдения процедуры, предусмотренной Кодексом законов о труде Украины.

Кассационную жалобу работника суд оставил без удовлетворения, согласившись с выводами апелляционной инстанции о законности увольнения.

Обстоятельства дела

Бывший работник обратился в суд с иском к Акционерному обществу «Украинская железная дорога» (АО «Укрзализница») с требованиями:

восстановить его на работе;

взыскать средний заработок за время вынужденного прогула;

возместить моральный вред.

Истец считал увольнение незаконным, утверждая, что работодатель не доказал его несоответствие должности менеджера отдела внутренней безопасности Офиса по безопасности, на которую он был принят с испытательным сроком три месяца. Также он настаивал, что не был надлежащим образом ознакомлен с должностной инструкцией и положением о структурном подразделении.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, признав увольнение незаконным. Ключевым аргументом стало то, что работодатель не предоставил доказательств ознакомления работника с должностной инструкцией и положением о структурном подразделении, что, по мнению суда, исключало возможность установления несоответствия занимаемой должности.

Однако апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска. Суд пришел к выводу, что работодатель соблюл процедуру увольнения по пункту 11 части первой статьи 40 КЗоТ Украины: работнику были поставлены конкретные задания на период испытания, он был с ними ознакомлен, подал отчеты, а по результатам их рассмотрения руководство сделало вывод о неудовлетворительных результатах испытания и письменно предупредило его об увольнении.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело, Верховный Суд указал на несколько принципиальных моментов.

1. Единственное основание для увольнения по результатам испытания

Суд прямо отметил: основанием для увольнения по результатам испытания может быть исключительно несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе. Нарушения трудовой дисциплины не могут служить таким основанием — для этого предусмотрены иные нормы КЗоТ.

2. Оценка соответствия — право работодателя

Решение вопроса о том, соответствует ли работник занимаемой должности, является правом работодателя. Такое решение принимается по результатам работы работника в период испытания, и в этом вопросе работодатель наделен определенной свободой усмотрения.

3. Процедура имеет решающее значение

Увольнение на основании пункта 11 части первой статьи 40 КЗоТ Украины является законным при условии, что:

несоответствие установлено в течение испытательного срока;

работник письменно предупрежден об увольнении за три дня;

работодатель может подтвердить результаты работы работника (задания, отчеты, служебные записки).

В данном деле суды установили, что работник получал задания, был с ними ознакомлен без замечаний, предоставил отчеты, а их анализ свидетельствовал о ненадлежащем выполнении ключевых поручений.

4. Пределы пересмотра в кассации

Верховный Суд подчеркнул, что не вмешивается в оценку доказательств, осуществленную судами первой и апелляционной инстанций, если такая оценка проведена полно и всесторонне. Доводы кассационной жалобы не опровергли выводов апелляционного суда.

Постановление имеет важное значение для трудовых споров, связанных с испытательным сроком. Верховный Суд подтвердил устойчивую практику:

увольнение по результатам испытания возможно исключительно по причине несоответствия занимаемой должности;

работодатель имеет право самостоятельно оценивать результаты работы работника в пределах испытания;

ключевым является соблюдение процедуры и наличие документально зафиксированных результатов работы.

Для работодателей это решение подчеркивает необходимость четко формулировать задания и фиксировать результаты их выполнения, а для работников — понимание того, что суд проверяет не целесообразность управленческого решения, а его законность и процедурную корректность.

