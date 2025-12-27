  1. В Украине

Минэнерго осудило попытки РФ запустить энергоблок Запорожской АЭС как ядерный терроризм

18:03, 27 декабря 2025
Незаконные действия РФ противоречат международному праву и создают трансграничную угрозу безопасности – Минэнерго.
Министерство энергетики Украины осудило действия России, направленные на возобновление эксплуатации одного из энергоблоков Запорожской атомной электростанции, и назвало их сознательно безответственными и создающими реальную угрозу ядерной аварии. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что решение российского «Ростехнадзора» о выдаче так называемой лицензии на работу энергоблока является юридически ничтожным и не имеет никаких правовых последствий. Запорожская АЭС находится под исключительной юрисдикцией Украины, а единственным компетентным органом ядерного регулирования является Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Минэнерго подчеркнуло, что любые «разрешительные документы», выданные оккупационными структурами или РФ, нарушают международное право и суверенитет Украины. Такие действия противоречат резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/78/316, решению Совета управляющих МАГАТЭ и базовым принципам ядерной безопасности.

«Особое беспокойство вызывают заявления российской стороны о якобы технической готовности энергоблока к работе. В условиях потери Каховского водохранилища, системных перебоев внешнего электропитания в результате обстрелов, деградации систем безопасности и отсутствия квалифицированного украинского персонала любые попытки возобновления эксплуатации реакторов являются сознательно безответственными и создают реальную угрозу ядерной аварии с трансграничными последствиями. Такие действия имеют признаки ядерного терроризма и грубо нарушают «семь незаменимых принципов» ядерной безопасности МАГАТЭ», – отметили в Минэнерго.

Министерство квалифицирует действия РФ как проявление ядерного терроризма и подчеркивает нарушение «семи незаменимых принципов» ядерной безопасности МАГАТЭ. К управлению станцией привлечена российская корпорация «Росатом», которая стала составной частью военной инфраструктуры РФ.

Украина настаивает на немедленном выводе российских войск и несанкционированного персонала с территории АЭС и города Энергодар, возвращении станции под полный контроль компетентных органов Украины и сохранении всех энергоблоков в режиме «холодной остановки» до деоккупации.

«Минэнерго призывает международное сообщество, МАГАТЭ и государства-партнеры дать принципиальную и четкую оценку этим противоправным действиям Российской Федерации и усилить давление на государство-агрессора с целью предотвращения ядерной катастрофы», резюмировали в заявлении.

