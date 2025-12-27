  1. В Україні

Міненерго засудило спроби РФ запустити енергоблок Запорізької АЕС як ядерний тероризм

18:03, 27 грудня 2025
Незаконні дії РФ суперечать міжнародному праву та створюють транскордонну загрозу безпеці – Міненерго.
Міненерго засудило спроби РФ запустити енергоблок Запорізької АЕС як ядерний тероризм
Міністерство енергетики України засудило дії Росії, спрямовані на відновлення експлуатації одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції, та назвало їх свідомо безвідповідальними й такими, що створюють реальну загрозу ядерної аварії. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У відомстві підкреслили, що рішення російського «Ростехнадзору» про видачу так званої ліцензії на роботу енергоблока є юридично нікчемним і не має жодних правових наслідків. Запорізька АЕС перебуває під виключною юрисдикцією України, а єдиним компетентним органом ядерного регулювання є Державна інспекція ядерного регулювання України.

Міненерго наголосило, що будь-які «дозвільні документи», видані окупаційними структурами або РФ, порушують міжнародне право та суверенітет України. Такі дії суперечать резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/316, рішенням Ради керуючих МАГАТЕ та базовим принципам ядерної безпеки.

«Особливе занепокоєння викликають заяви російської сторони про нібито технічну готовність енергоблока до роботи. В умовах втрати Каховського водосховища, системних перебоїв зовнішнього електроживлення внаслідок обстрілів, деградації систем безпеки та відсутності кваліфікованого українського персоналу будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів є свідомо безвідповідальними та створюють реальну загрозу ядерної аварії з транскордонними наслідками. Такі дії мають ознаки ядерного тероризму та грубо порушують «сім незамінних принципів» ядерної безпеки МАГАТЕ», – зазначили в Міненерго.

Міністерство кваліфікує дії РФ як прояв ядерного тероризму та наголошує на порушенні «сім незамінних принципів» ядерної безпеки МАГАТЕ. До управління станцією залучена російська корпорація «Росатом», яка стала складовою воєнної інфраструктури РФ.

Україна наполягає на негайному виведенні російських військ і несанкціонованого персоналу з території АЕС та міста Енергодар, поверненні станції під повний контроль компетентних органів України та збереженні всіх енергоблоків у режимі «холодного зупину» до деокупації.

«Міненерго закликає міжнародну спільноту, МАГАТЕ та держави-партнери надати принципову й чітку оцінку цим протиправним діям російської федерації та посилити тиск на державу-агресора з метою запобігання ядерній катастрофі»,  резюмували в заяві.

