В Украине предлагают обновить законы и убрать устаревшие административные единицы

В Раде зарегистрировали законопроект, который уточняет границы территориальных общин и районов, ликвидирует старые категории населенных пунктов и чётко определяет полномочия органов местного самоуправления на всей территории общины.

Фото иллюстративный из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 14318 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с принятием Закона Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» и изменением административно-территориального устройства страны. Документ предусматривает обновление законодательства и устранение устаревших административных категорий, чтобы привести нормы законов в соответствие с современной системой территориальных общин.

Авторы законопроекта отмечают, что в 2020 году Кабинет Министров определил административные центры и утвердил территории 1 469 территориальных общин, а 25 октября 2020 года состоялись первые местные выборы в вновь образованных общинах. В то же время в ряде законов сохраняются нормы, ограничивающие полномочия органов местного самоуправления только границами населенных пунктов, что противоречит действующему законодательству.

Тем не менее действующее законодательство до сих пор содержит устаревшую терминологию — в частности понятия городов областного или районного значения, поселков городского типа, сельсоветов и «территории совета», что не соответствует новым правовым подходам и может вызывать коллизии в правоприменении. В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в 6 кодексов и 64 закона Украины, приведя их в соответствие с актуальным законодательством в сфере местного самоуправления.

Прежде всего предлагается юридически исключить из законодательства устаревшие категории административно-территориальных единиц, в частности города областного и районного значения, поселки городского типа, а также многочисленные упоминания об объединенных территориальных общинах как отдельном типе субъекта. Во всех базовых законах такие понятия заменяются единым подходом — территориальная община.

В законах уточняется, что большинство управленческих, земельных, градостроительных, социальных и контрольных функций осуществляется в пределах территории территориальной общины или соответствующего района, а не «территории совета» в старом понимании.

Это касается вопросов землепользования, градостроительной документации, социальных услуг, образования, культуры, здравоохранения, архивного дела и трудового контроля в коммунальных учреждениях.

В частности, уточняется порядок согласования проектов землеустройства относительно установления или изменения границ административно-территориальных единиц — такие проекты согласуются сельскими, поселковыми и городскими советами территориальных общин, за счет территорий которых планируется расширение границ, а также соответствующими районными советами и районными государственными администрациями. Из Земельного кодекса предлагается исключить отдельные нормы, которые больше не соответствуют действующей системе административно-территориального устройства.

Предусматривается, что границы округов формируются с учетом границ территориальных общин и районов, при этом запрещается включение в один округ частей территорий разных общин или разных районов. Также конкретизируется порядок образования округов в городах с районным делением и порядок формирования округов для выборов депутатов районных советов и Верховной Рады Автономной Республики Крым.

В частности, в ряде законов заменяются ссылки на бюджеты городов областного значения, районные бюджеты и бюджеты объединенных территориальных общин на бюджеты территориальных общин, районные и областные бюджеты в соответствии с новым делением.

Также уточняются полномочия территориальных общин по предоставлению социальных услуг, обеспечению льгот отдельным категориям работников в сельской местности, финансированию учреждений образования, культуры и здравоохранения, а также по управлению соответствующими коммунальными учреждениями.

В пояснительной записке говорится, что целью документа определено приведение положений законов Украины в соответствие с Законом Украины «О порядке решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины» и учет изменений административно-территориального устройства, произошедших в 2020 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.