В Україні пропонують оновити закони та прибрати застарілі адміністративні одиниці

У Раді зареєстрували законопроєкт, який уточнює межі територіальних громад і районів, ліквідує старі категорії населених пунктів та чітко визначає повноваження органів місцевого самоврядування на всій території громади.

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт № 14318 про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» та зміною адміністративно-територіального устрою країни. Документ передбачає оновлення законодавства та усунення застарілих адміністративних категорій, щоб привести норми законів у відповідність до сучасної системи територіальних громад.

Автори законопроєкту зазначають, що 2020 році Кабінет Міністрів визначив адміністративні центри та затвердив території 1 469 територіальних громад, а 25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори в новоутворених громадах. Водночас у низці законів зберігаються норми, які обмежують повноваження органів місцевого самоврядування лише межами населених пунктів, що суперечить чинному законодавству.

Втім, чинне законодавство досі містить застарілу термінологію — зокрема поняття міст обласного чи районного значення, селищ міського типу, сільрад і «території ради», що не відповідає новим правовим підходам та може спричиняти колізії у правозастосуванні. У зв’язку з цим законопроєктом пропонується внести зміни до 6 кодексів і 64 законів України, привівши їх у відповідність до актуального законодавства у сфері місцевого самоврядування.

Насамперед пропонується юридично вилучити з законодавства застарілі категорії адміністративно-територіальних одиниць, зокрема міста обласного та районного значення, селища міського типу, а також численні згадки про об’єднані територіальні громади як окремий тип суб’єкта. У всіх базових законах такі поняття замінюються єдиним підходом — територіальна громада.

У законах уточнюється, що більшість управлінських, земельних, містобудівних, соціальних і контрольних функцій здійснюються в межах території територіальної громади або відповідного району, а не «території ради» у старому розумінні.

Це стосується питань землекористування, містобудівної документації, соціальних послуг, освіти, культури, охорони здоров’я, архівної справи та трудового контролю в комунальних установах.

Зокрема, уточнюється порядок погодження проєктів землеустрою щодо встановлення або зміни меж адміністративно-територіальних одиниць — такі проєкти погоджуються сільськими, селищними, міськими радами територіальних громад, за рахунок територій яких планується розширення меж, а також відповідними районними радами та районними державними адміністраціями. Із Земельного кодексу пропонується виключити окремі норми, які більше не відповідають чинній системі адміністративно-територіального устрою.

Передбачається, що межі округів формуються з урахуванням меж територіальних громад і районів, при цьому забороняється включення до одного округу частин територій різних громад або різних районів. Також конкретизується порядок утворення округів у містах із районним поділом та порядок формування округів для виборів депутатів районних рад і Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Зокрема, у низці законів замінюються посилання на бюджети міст обласного значення, районні бюджети та бюджети об’єднаних територіальних громад на бюджети територіальних громад, районні та обласні бюджети відповідно до нового поділу.

Також уточнюється повноваження територіальних громад щодо надання соціальних послуг, забезпечення пільг окремим категоріям працівників у сільській місцевості, фінансування закладів освіти, культури й охорони здоров’я, а також щодо управління відповідними комунальними установами.

У пояснювальній записці йдеться, що метою документа визначено приведення положень законів України у відповідність до Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» та врахування у чинному законодавстві змін адміністративно-територіального устрою, що відбулися у 2020 році.

