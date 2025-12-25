  1. В Украине

Минфин и налоговая готовят автоматическую регистрацию ФЛП плательщиками НДС

09:42, 25 декабря 2025
Минфин совместно с налоговой службой разрабатывает механизм автоматической регистрации плательщиками НДС для ФЛП, которые по объему операций должны стать плательщиками НДС.
Фото: Getty Images
В Министерстве финансов состоялась рабочая встреча заместителя министра Светланы Воробей и народного депутата, главы подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса Игоря Марчука, в ходе которой обсудили детали внедрения налога на добавленную стоимость для плательщиков единого налога и упрощение налогового администрирования.

Ключевой темой встречи стала необходимость максимальной автоматизации процессов, чтобы минимизировать риски для бизнеса, связанные с внедрением новых форм отчетности.

Светлана Воробей отметила, что в ходе обсуждения были учтены опасения бизнеса относительно возможной блокировки налоговых накладных и отнесения операций к рисковым. По ее словам, нормативные положения прорабатываются таким образом, чтобы защитить добросовестных предпринимателей и обеспечить подтверждение налогового кредита без чрезмерного давления.

Минфин совместно с Государственной налоговой службой работает над механизмом автоматической регистрации плательщиками НДС для ФЛП, которые по объему операций обязаны стать плательщиками НДС. Предусматривается отказ от бумажных заявлений и переход к автоматической регистрации на основе данных налоговой отчетности и регистраторов расчетных операций.

Также планируется для ФЛП, объем налогооблагаемых операций которых за последние 12 месяцев превысил нормативный порог, предоставить период для накопления налогового кредита.

Отдельно рассматривается возможность автоматического предварительного заполнения деклараций в Электронном кабинете плательщика на основе данных РРО, налоговых накладных и других сведений ГНС. Для ФЛП отчетный период планируют увеличить с месячного до квартального.

Опубликованный Министерством финансов проект изменений в налоговое законодательство, который предусматривает обязательную регистрацию плательщиками НДС плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп в случае превышения годового дохода в 1 млн грн. Как отмечают народные депутаты, это может привести к критическим последствиям для малого бизнеса.

По оценкам Минфина, реализация инициативы затронет около 628 тысяч физических лиц — предпринимателей и обеспечит дополнительные поступления в бюджет в объеме около 40 млрд грн. В среднем это, по расчетам ведомства, составит более 60 тыс. грн дополнительной налоговой нагрузки на одного ФЛП по показателям 2024 года.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина называет такие расчеты «манипулятивно заниженными». По ее словам, в реальности налоговая нагрузка будет значительно выше, поскольку НДС составляет 20% от оборота, а не от прибыли. Если ФЛП не имеет входного НДС — то есть не получает налоговые накладные от поставщиков, — он будет вынужден уплачивать полную сумму НДС со всего оборота.

