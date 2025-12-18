  1. Законодательство
  2. / В Украине

С 2027 года для ФЛП могут ввести НДС — Минфин опубликовал законопроект

14:24, 18 декабря 2025
Законопроект предусматривает обязательную НДС-регистрацию для ФЛП и юрлиц на едином налоге при превышении 1 млн грн в течение последних 12 календарных месяцев.
С 2027 года для ФЛП могут ввести НДС — Минфин опубликовал законопроект
Фото: dtkt.ua
Министерство финансов Украины сообщило, что выносит на публичное обсуждение проект закона, который должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога.

«Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают обеспокоенность, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отмечают, что цель законопроекта — сделать правила одинаковыми для бизнеса с похожими оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого импорта» и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Что именно предлагает Минфин

Время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.

Изменение ставки для 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 млн грн, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

Исключение для е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога III группы — электронных резидентов (е-резидентов).

Цифровизация. Регистрация и отчетность будут происходить онлайн. Программное обеспечение будет доработано для удобной подачи отчетов через «Электронный кабинет».

В пояснительных материалах к законопроекту особое внимание уделено упрощению отчетности, электронному документообороту и снижению рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

Минфин также пояснил, для чего это нужно:

«Справедливость. Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для «дробления» бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно уплачивает НДС.

Борьба с контрабандой. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, поскольку плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит («белые» документы на товар).

Поддержка ВСУ. По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 млрд грн в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны».

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

