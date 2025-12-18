С 2027 года для ФЛП могут ввести НДС — Минфин опубликовал законопроект

Законопроект предусматривает обязательную НДС-регистрацию для ФЛП и юрлиц на едином налоге при превышении 1 млн грн в течение последних 12 календарных месяцев.

Министерство финансов Украины сообщило, что выносит на публичное обсуждение проект закона, который должен усовершенствовать администрирование НДС для плательщиков единого налога.

«Мы понимаем, что любые налоговые изменения вызывают обеспокоенность, поэтому подчеркиваем: внедрение предлагается не ранее 1 января 2027 года. У нас есть время, чтобы совместно наработать качественное, справедливое решение, которое будет работать на оборону страны, а не на теневые схемы», — заявили в ведомстве.

В ведомстве отмечают, что цель законопроекта — сделать правила одинаковыми для бизнеса с похожими оборотами, ограничить использование упрощенной системы для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, «серого импорта» и контрабанды, при этом защитив честный малый бизнес.

Что именно предлагает Минфин

Время на подготовку. Закон вступит в силу только с 1 января 2027 года. Это дает бизнесу и государству достаточно времени для настройки процессов и перехода без стресса.

Изменение ставки для 3-й группы. Если вы на 3-й группе (5%) и достигнете лимита в 1 млн грн, вы станете плательщиком НДС, а ваша ставка единого налога снизится с 5% до 3%.

Исключение для е-резидентов. Требование об обязательной регистрации плательщиком НДС не распространяется на плательщиков единого налога III группы — электронных резидентов (е-резидентов).

Цифровизация. Регистрация и отчетность будут происходить онлайн. Программное обеспечение будет доработано для удобной подачи отчетов через «Электронный кабинет».

В пояснительных материалах к законопроекту особое внимание уделено упрощению отчетности, электронному документообороту и снижению рисков злоупотреблений со стороны контролирующих органов благодаря более четким нормам Налогового кодекса.

Минфин также пояснил, для чего это нужно:

«Справедливость. Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для «дробления» бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно уплачивает НДС.

Борьба с контрабандой. НДС делает невыгодной продажу нелегально ввезенных товаров, поскольку плательщикам НДС нужен официальный налоговый кредит («белые» документы на товар).

Поддержка ВСУ. По расчетам, это позволит привлечь в бюджет дополнительно около 40 млрд грн в год, которые будут направляться на финансирование безопасности и обороны».

