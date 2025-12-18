З 2027 року для ФОПів можуть ввести ПДВ — Мінфін опублікував законопроєкт

Законопроєкт передбачає обов'язкову ПДВ-реєстрацію для ФОПів та юросіб на єдиному податку при перевищенні 1 млн грн протягом останніх 12 календарних місяців.

Фото: dtkt.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство фінансів України повідомило, що виносить на публічне обговорення проєкт закону, який має удосконалити адміністрування ПДВ для платників єдиного податку.

«Ми розуміємо, що будь-які податкові зміни викликають занепокоєння, тому наголошуємо: впровадження пропонується не раніше 1 січня 2027 року. У нас є час, щоб спільно напрацювати якісне, справедливе рішення, яке працюватиме на оборону країни, а не на тіньові схеми», - заявили у відомстві.

У відомстві зазначають, що мета законопроєкту – зробити правила однаковими для бізнесу з подібними оборотами, обмежити використання спрощеної системи для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, “сірого імпорту” та контрабанди, при цьому захистивши чесний малий бізнес.

Що саме пропонує Мінфін

Час на підготовку. Закон набере чинності лише з 1 січня 2027 року. Це дає бізнесу та державі достатньо часу для налаштування процесів та переходу без стресу.

Зміна ставки для 3-ї групи. Якщо ви на 3-й групі (5%) і досягнете ліміту в 1 млн грн, ви станете платником ПДВ, а ваша ставка єдиного податку знизиться з 5% до 3%.

Виняток для Е-резидентів. Вимога щодо обов'язкової реєстрації платником ПДВ не поширюється на платників єдиного податку ІІІ групи – електронних резидентів (е-резидентів).

Цифровізація. Реєстрація та звітність відбуватимуться онлайн. Програмне забезпечення буде доопрацьовано для зручного подання звітів через «Електронний кабінет».

У пояснювальних матеріалах до законопроєкту особливу увагу приділено спрощенню звітування, електронному документообігу та зниженню ризиків зловживань з боку контролюючих органів завдяки чіткішим нормам Податкового кодексу.

Мінфін також пояснив, для чого це потрібно:

«Справедливість. Зараз великі гравці часто використовують спрощену систему для «дроблення» бізнесу, отримуючи конкурентну перевагу над тими, хто чесно сплачує ПДВ.

Боротьба з контрабандою. ПДВ робить невигідним продаж нелегально ввезених товарів, адже платникам ПДВ потрібен офіційний податковий кредит («білі» документи на товар).

Підтримка ЗСУ. За розрахунками, це дозволить залучити до бюджету додатково близько 40 млрд грн на рік, які спрямовуватимуться на фінансування безпеки та оборони».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.