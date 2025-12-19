Введение НДС для ФЛП может ударить по малому бизнесу — что говорят в Раде

Министерство финансов обнародовало проект закона о введении НДС для ФЛП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Опубликованный Министерством финансов проект изменений в налоговое законодательство, который предусматривает обязательную регистрацию плательщиками НДС плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп в случае превышения годового дохода в 1 млн грн. Как отмечают народные депутаты, это может привести к критическим последствиям для малого бизнеса.

По оценкам Минфина, реализация инициативы затронет около 628 тысяч физических лиц — предпринимателей и обеспечит дополнительные поступления в бюджет в объеме около 40 млрд грн. В среднем это, по расчетам ведомства, составит более 60 тыс. грн дополнительной налоговой нагрузки на одного ФЛП по показателям 2024 года.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина называет такие расчеты «манипулятивно заниженными». По ее словам, в реальности налоговая нагрузка будет значительно выше, поскольку НДС составляет 20% от оборота, а не от прибыли. Если ФЛП не имеет входного НДС — то есть не получает налоговые накладные от поставщиков, — он будет вынужден уплачивать полную сумму НДС со всего оборота.

При таких условиях, отмечает депутат, фактическая налоговая нагрузка может колебаться от 220 тыс. до 740 тыс. грн в год с одного ФЛП. Наиболее уязвимыми, по ее оценке, являются предприниматели в сфере услуг, торговли с минимальной маржой, а также ФЛП, которые не работают с крупными поставщиками — плательщиками НДС.

Напомним, что Министерство финансов сообщило о своей открытости к разработке комплексного решения по возможному реформированию налогообложения физических лиц — предпринимателей на упрощенной системе, в том числе в части уплаты НДС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.