Минфин анонсировал возможные изменения в правилах налогообложения ФЛП: когда их могут ввести
23:50, 5 декабря 2025
Рассмотрение возможного введения новых правил состоится не ранее 2027 года.
Министерство финансов сообщило, что открыто к разработке комплексного решения относительно возможной реформы налогообложения физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, в частности в части уплаты НДС.
В ведомстве подчеркивают: речь идет не об автоматической отмене действующих льгот для ФЛП, а о создании сбалансированной модели, которая одновременно:
- усилит борьбу с теневыми схемами;
- закроет лазейки для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса и «серого» импорта;
- выровняет правила игры между разными категориями плательщиков;
- защитит добросовестных предпринимателей и упростит для них администрирование и отчетность.
Когда возможны изменения?
В Минфине подчеркивают: никаких быстрых решений не будет.
Рассмотрение возможного введения новых правил состоится не ранее 2027 года — это время, необходимое для:
- доработки решений;
- проведения публичных консультаций;
- адаптации бизнеса к потенциальным изменениям.
