Минфин анонсировал возможные изменения в правилах налогообложения ФЛП: когда их могут ввести

Министерство финансов сообщило, что открыто к разработке комплексного решения относительно возможной реформы налогообложения физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, в частности в части уплаты НДС.

В ведомстве подчеркивают: речь идет не об автоматической отмене действующих льгот для ФЛП, а о создании сбалансированной модели, которая одновременно:

усилит борьбу с теневыми схемами;

закроет лазейки для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса и «серого» импорта;

выровняет правила игры между разными категориями плательщиков;

защитит добросовестных предпринимателей и упростит для них администрирование и отчетность.

Когда возможны изменения?

В Минфине подчеркивают: никаких быстрых решений не будет.

Рассмотрение возможного введения новых правил состоится не ранее 2027 года — это время, необходимое для:

доработки решений;

проведения публичных консультаций;

адаптации бизнеса к потенциальным изменениям.

