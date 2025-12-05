  1. В Украине

Минфин анонсировал возможные изменения в правилах налогообложения ФЛП: когда их могут ввести

23:50, 5 декабря 2025
Рассмотрение возможного введения новых правил состоится не ранее 2027 года.
Минфин анонсировал возможные изменения в правилах налогообложения ФЛП: когда их могут ввести
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов сообщило, что открыто к разработке комплексного решения относительно возможной реформы налогообложения физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе, в частности в части уплаты НДС.

В ведомстве подчеркивают: речь идет не об автоматической отмене действующих льгот для ФЛП, а о создании сбалансированной модели, которая одновременно:

  • усилит борьбу с теневыми схемами;
  • закроет лазейки для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса и «серого» импорта;
  • выровняет правила игры между разными категориями плательщиков;
  • защитит добросовестных предпринимателей и упростит для них администрирование и отчетность.

Когда возможны изменения?

В Минфине подчеркивают: никаких быстрых решений не будет.

Рассмотрение возможного введения новых правил состоится не ранее 2027 года — это время, необходимое для:

  • доработки решений;
  • проведения публичных консультаций;
  • адаптации бизнеса к потенциальным изменениям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес НДС Минфин МВФ ФЛП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Усыновление через границы: как судебное решение в Польше обрело силу в Украине

Украинский суд признал постановление польского суда, закрепив правовой статус малолетнего ребенка.

В Украине урегулируют порядок выплаты вознаграждения разоблачителям коррупции: что предлагает законопроект 14274

В Раде предлагают обновить правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции.

В Верховном Суде проходит круглый стол «Взаимодействие судебной власти и СМИ» – текстовая трансляция

Судьи, СМИ и юристы обсуждают подходы к освещению состояния осуществления правосудия.

Как подать исковое заявление в Украине: простые шаги для защиты своих прав

Граждане имеют право самостоятельно обращаться в суд без обязательного участия юриста или адвоката.

Рада включила в повестку дня скандальный законопроект об охоте: в перечень охотничьих животных добавляют барсука

Резонансный законопроект об охоте возвращается: барсуки, тепловизоры и специальная конфискация

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]