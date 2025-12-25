В Тайване владельцев кошек обяжут чипировать животных: в случае отказа — штрафы до $477

Если владельцы не захотят чипировать собак или кошек, им грозят штрафы.

Фото: oasy.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тайване владельцы кошек, которые не установят микрочип своим домашним питомцам, могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч тайваньских долларов (около 477 долларов США). Об этом в четверг сообщило Министерство сельского хозяйства Тайваня, пишет Focus Taiwan.

С 2008 года Закон о защите животных обязывает владельцев собак чипировать и регистрировать своих животных. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы в размере от 3 тысяч (около 95 долларов США) до 15 тысяч тайваньских долларов.

В 2025 году это требование было распространено и на владельцев кошек после официального объявления изменений в правила содержания домашних животных в декабре 2024 года. При этом применение штрафных санкций к владельцам кошек начнется с 1 января 2026 года.

Начиная с этой даты, владельцы кошек, которые не установят микрочип своим животным, будут уплачивать такие же штрафы, как и владельцы собак, а также могут получить установленный срок для устранения нарушения. В случае невыполнения требований дополнительные штрафы могут налагаться за каждое последующее нарушение.

Согласно последней переписи домашних животных, которая проводится раз в два года, в 2023 году в Тайване насчитывалось около 1,31 миллиона кошек.

До 2024 года примерно 146 430 домашних кошек были чипированы в рамках добровольных инициатив, организованных зоозащитными и экологическими организациями. После года информационных кампаний в рамках новых правил это количество выросло до 164 388.

В министерстве отметили, что обязательное чипирование направлено на повышение ответственности владельцев, сокращение количества брошенных животных и предотвращение незаконного разведения.

Кроме того, микрочипирование повышает шансы на возвращение потерявшихся животных владельцам и позволяет органам власти контролировать, были ли животные стерилизованы или кастрированы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.ф