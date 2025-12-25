  1. У світі

У Тайвані власників котів зобов’яжуть чипувати тварин: у разі відмови — штрафи до $477

23:56, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Якщо власники не захочуть чипують собак чи котів, то їм загрожують штрафи.
У Тайвані власників котів зобов’яжуть чипувати тварин: у разі відмови — штрафи до $477
Фото: oasy.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тайвані власники котів, які не встановлять мікрочип своїм домашнім улюбленцям, можуть бути оштрафовані на суму до 15 тисяч тайванських доларів (близько 477 доларів США). Про це в четвер повідомило Міністерство сільського господарства Тайваню, пише Focus Taiwan.

З 2008 року Закон про захист тварин зобов’язує власників собак чипувати та реєструвати своїх тварин. За порушення цих вимог передбачені штрафи в розмірі від 3 тисяч (близько 95 доларів США) до 15 тисяч тайванських доларів.

У 2025 році цю вимогу було поширено і на власників котів після офіційного оголошення змін до правил утримання домашніх тварин у грудні 2024 року. Водночас застосування штрафних санкцій для власників котів розпочнеться з 1 січня 2026 року.

Починаючи з цієї дати, власники котів, які не встановлять мікрочип своїм тваринам, сплачуватимуть такі самі штрафи, як і власники собак, а також можуть отримати визначений строк для усунення порушення. У разі невиконання вимог додаткові штрафи можуть накладатися за кожне наступне порушення.

Згідно з останнім переписом домашніх тварин, який проводиться раз на два роки, у 2023 році в Тайвані налічувалося близько 1,31 мільйона котів.

До 2024 року приблизно 146 430 домашніх котів було чиповано в межах добровільних ініціатив, організованих зоозахисними та екологічними організаціями. Після року інформаційних кампаній у межах нових правил ця кількість зросла до 164 388.

У міністерстві зазначили, що обов’язкове чипування має на меті підвищити відповідальність власників, зменшити кількість покинутих тварин і запобігти незаконному розведенню.

Крім того, мікрочипування підвищує шанси на повернення загублених тварин власникам та дозволяє органам влади контролювати, чи були тварини стерилізовані або кастровані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]