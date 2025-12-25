У Тайвані власників котів зобов’яжуть чипувати тварин: у разі відмови — штрафи до $477

Якщо власники не захочуть чипують собак чи котів, то їм загрожують штрафи.

У Тайвані власники котів, які не встановлять мікрочип своїм домашнім улюбленцям, можуть бути оштрафовані на суму до 15 тисяч тайванських доларів (близько 477 доларів США). Про це в четвер повідомило Міністерство сільського господарства Тайваню, пише Focus Taiwan.

З 2008 року Закон про захист тварин зобов’язує власників собак чипувати та реєструвати своїх тварин. За порушення цих вимог передбачені штрафи в розмірі від 3 тисяч (близько 95 доларів США) до 15 тисяч тайванських доларів.

У 2025 році цю вимогу було поширено і на власників котів після офіційного оголошення змін до правил утримання домашніх тварин у грудні 2024 року. Водночас застосування штрафних санкцій для власників котів розпочнеться з 1 січня 2026 року.

Починаючи з цієї дати, власники котів, які не встановлять мікрочип своїм тваринам, сплачуватимуть такі самі штрафи, як і власники собак, а також можуть отримати визначений строк для усунення порушення. У разі невиконання вимог додаткові штрафи можуть накладатися за кожне наступне порушення.

Згідно з останнім переписом домашніх тварин, який проводиться раз на два роки, у 2023 році в Тайвані налічувалося близько 1,31 мільйона котів.

До 2024 року приблизно 146 430 домашніх котів було чиповано в межах добровільних ініціатив, організованих зоозахисними та екологічними організаціями. Після року інформаційних кампаній у межах нових правил ця кількість зросла до 164 388.

У міністерстві зазначили, що обов’язкове чипування має на меті підвищити відповідальність власників, зменшити кількість покинутих тварин і запобігти незаконному розведенню.

Крім того, мікрочипування підвищує шанси на повернення загублених тварин власникам та дозволяє органам влади контролювати, чи були тварини стерилізовані або кастровані.

