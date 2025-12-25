  1. В Украине

В Украине ввели интегрированное экологическое разрешение для предприятий

21:49, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Новый документ объединяет экологические требования и налоговую отчетность предприятий.
В Украине ввели интегрированное экологическое разрешение для предприятий
Фото: news.dtkt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине вступил в силу новый вид разрешения для предприятий – интегрированное экологическое разрешение, введенное Законом № 3855-ІХ. По данным ГНС, документ необходим для объектов, которые могут влиять на окружающую среду, и без него запускать производство запрещено. Разрешение может охватывать одну или несколько установок на одной промышленной площадке при условии, что их эксплуатирует один оператор, а срок его действия не ограничен.

Интегрированное разрешение определяет:

  • допустимые выбросы в атмосферу;
  • объемы водопотребления и использования;
  • условия специального водопользования;
  • лимиты сброса загрязняющих веществ.

После получения интегрированного разрешения предыдущие документы на выбросы, водопользование и обработку отходов постепенно утратят силу, но не позднее чем через четыре года с момента вступления закона в силу. В переходный период предприятия могут продолжать получать отдельные разрешения по привычной процедуре.

Для согласования налоговых правил с новой системой разрешений принят закон № 4536-ІХ, который внес изменения в Налоговый кодекс относительно:

  • специального водопользования;
  • деятельности по размещению отходов;
  • добычи подземных вод.

Это означает, что плательщики эконалога и рентной платы за воду или недра должны учитывать данные интегрированного разрешения при подаче налоговой отчетности.

Органы, выдающие разрешения, обязаны передавать информацию в налоговую службу и органы водного хозяйства:

  • ежегодно до 20 января – перечень водопользователей, получивших разрешения;
  • до 10 числа месяца после окончания квартала – информацию об изменениях.

Интегрированное разрешение позволяет одновременно выполнять экологические требования и вести налоговый учет, упрощает разрешительные процедуры и помогает контролировать влияние предприятий на окружающую среду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая Украина ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]