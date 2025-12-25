В Украине ввели интегрированное экологическое разрешение для предприятий
В Украине вступил в силу новый вид разрешения для предприятий – интегрированное экологическое разрешение, введенное Законом № 3855-ІХ. По данным ГНС, документ необходим для объектов, которые могут влиять на окружающую среду, и без него запускать производство запрещено. Разрешение может охватывать одну или несколько установок на одной промышленной площадке при условии, что их эксплуатирует один оператор, а срок его действия не ограничен.
Интегрированное разрешение определяет:
- допустимые выбросы в атмосферу;
- объемы водопотребления и использования;
- условия специального водопользования;
- лимиты сброса загрязняющих веществ.
После получения интегрированного разрешения предыдущие документы на выбросы, водопользование и обработку отходов постепенно утратят силу, но не позднее чем через четыре года с момента вступления закона в силу. В переходный период предприятия могут продолжать получать отдельные разрешения по привычной процедуре.
Для согласования налоговых правил с новой системой разрешений принят закон № 4536-ІХ, который внес изменения в Налоговый кодекс относительно:
- специального водопользования;
- деятельности по размещению отходов;
- добычи подземных вод.
Это означает, что плательщики эконалога и рентной платы за воду или недра должны учитывать данные интегрированного разрешения при подаче налоговой отчетности.
Органы, выдающие разрешения, обязаны передавать информацию в налоговую службу и органы водного хозяйства:
- ежегодно до 20 января – перечень водопользователей, получивших разрешения;
- до 10 числа месяца после окончания квартала – информацию об изменениях.
Интегрированное разрешение позволяет одновременно выполнять экологические требования и вести налоговый учет, упрощает разрешительные процедуры и помогает контролировать влияние предприятий на окружающую среду.
