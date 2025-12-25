В Украине ввели интегрированное экологическое разрешение для предприятий

Новый документ объединяет экологические требования и налоговую отчетность предприятий.

В Украине вступил в силу новый вид разрешения для предприятий – интегрированное экологическое разрешение, введенное Законом № 3855-ІХ. По данным ГНС, документ необходим для объектов, которые могут влиять на окружающую среду, и без него запускать производство запрещено. Разрешение может охватывать одну или несколько установок на одной промышленной площадке при условии, что их эксплуатирует один оператор, а срок его действия не ограничен.

Интегрированное разрешение определяет:

допустимые выбросы в атмосферу;

объемы водопотребления и использования;

условия специального водопользования;

лимиты сброса загрязняющих веществ.

После получения интегрированного разрешения предыдущие документы на выбросы, водопользование и обработку отходов постепенно утратят силу, но не позднее чем через четыре года с момента вступления закона в силу. В переходный период предприятия могут продолжать получать отдельные разрешения по привычной процедуре.

Для согласования налоговых правил с новой системой разрешений принят закон № 4536-ІХ, который внес изменения в Налоговый кодекс относительно:

специального водопользования;

деятельности по размещению отходов;

добычи подземных вод.

Это означает, что плательщики эконалога и рентной платы за воду или недра должны учитывать данные интегрированного разрешения при подаче налоговой отчетности.

Органы, выдающие разрешения, обязаны передавать информацию в налоговую службу и органы водного хозяйства:

ежегодно до 20 января – перечень водопользователей, получивших разрешения;

до 10 числа месяца после окончания квартала – информацию об изменениях.

Интегрированное разрешение позволяет одновременно выполнять экологические требования и вести налоговый учет, упрощает разрешительные процедуры и помогает контролировать влияние предприятий на окружающую среду.

