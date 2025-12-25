В Україні запровадили інтегрований довкіллєвий дозвіл для підприємств

Новий документ поєднує екологічні вимоги та податкову звітність підприємств.

В Україні набув чинності новий вид дозволу для підприємств – інтегрований довкіллєвий дозвіл, запроваджений Законом № 3855-ІХ. За даними ДПС, документ необхідний для об’єктів, які можуть впливати на довкілля, і без нього запускати виробництво заборонено. Дозвіл може охоплювати одну або кілька установок на одному промисловому майданчику за умови, що їх експлуатує один оператор, а строк його дії не обмежений.

Інтегрований дозвіл визначає:

допустимі викиди в атмосферу;

обсяги водоспоживання та використання;

умови спеціального водокористування;

ліміти скидання забруднюючих речовин.

Після отримання інтегрованого дозволу попередні документи на викиди, водокористування та оброблення відходів поступово втратять чинність, але не пізніше ніж через чотири роки з моменту введення закону. У перехідний період підприємства можуть продовжувати отримувати окремі дозволи за звичною процедурою.

Для узгодження податкових правил з новою системою дозволів ухвалено закон № 4536-ІХ, який вніс зміни до Податкового кодексу щодо:

спеціального водокористування;

діяльності із розміщення відходів;

видобування підземних вод.

Це означає, що платники екоподатку та рентної плати за воду або надра повинні враховувати дані інтегрованого дозволу при поданні податкової звітності.

Органи, що видають дозволи, зобов’язані передавати інформацію до податкової служби та органів водного господарства:

щороку до 20 січня – перелік водокористувачів, які отримали дозволи;

до 10 числа місяця після завершення кварталу – інформацію про зміни.

Інтегрований дозвіл дозволяє одночасно виконувати екологічні вимоги та вести податковий облік, спрощує дозвільні процедури і допомагає контролювати вплив підприємств на довкілля.

