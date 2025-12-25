  1. В Украине

Безопасные игрушки для детей — на что следует обратить внимание

23:34, 25 декабря 2025
На маркировке игрушек должен быть указан ряд информации.
Безопасные игрушки для детей — на что следует обратить внимание
Фото: Госпродпотребслужба
Каждый ребенок в Новый год мечтает найти под елкой подарок. А лучший подарок для ребенка — игрушка. Поэтому, готовясь поздравлять своих малышей, следует быть внимательными при выборе игрушек: обращать внимание не только на их внешний вид, но и на сопроводительную информацию, наличие которой предусмотрено действующим законодательством. Об этом напоминает Госпродпотребслужба.

На маркировке игрушек должно быть указано, в частности:

  • наименование производителя или импортера, его адрес и контактные данные;
  • название игрушки и/или артикул;
  • обозначение возрастной категории (например, «3+»);
  • предупредительные надписи и инструкция по безопасному использованию на украинском языке;
  • знак соответствия техническим регламентам.

Чем регламентировано

Требования к безопасности игрушек определены Техническим регламентом безопасности игрушек, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2018 № 151.

На что обратить внимание потребителю

наличие инструкции и предупреждений на украинском языке;

четкость и понятность информации;

соответствие игрушки возрасту ребенка;

отсутствие подозрительных запахов, повреждений и т. п.;

если маркировка отсутствует или вызывает сомнения — лучше воздержаться от покупки.

Госпродпотребслужба также напомнила, что осуществляет рыночный надзор за детскими игрушками и систематизирует информацию об опасной (непищевой) продукции, в том числе о детских товарах, с которой можно ознакомиться по соответствующей ссылке.

