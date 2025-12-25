Безпечні іграшки для дітей — на що треба звернути увагу

На маркуванні іграшок має бути зазначено низка інформації.

Фото: Держпродспоживслужба

Кожна дитина в Новий рік бажає знайти під ялинкою подаруночок. А найкращий подарунок для дитини – іграшка. Тому готуючись вітати своїх малюків, треба бути уважними при виборі іграшок, треба звернути увагу не лише на їх зовнішність, а й на супровідну інформацію, наявність якої передбачена чинним законодавством. Про це нагадує Держпродспоживслужба.

На маркуванні іграшок має бути зазначено, зокрема:

- найменування виробника або імпортера, його адреса та контакти;

- назва іграшки та/або артикул;

- позначення вікової категорії (наприклад, «3+»);

- попереджувальні надписи та інструкція з безпечного використання українською мовою;

- знак відповідності технічним регламентам.

Чим регламентовано

Вимоги до безпечності іграшок визначені Технічним регламентом безпечності іграшок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 № 151.

На що звернути увагу споживачу

- наявність української інструкції та попереджень;

- чіткість і зрозумілість інформації;

- відповідність іграшки віку дитини;

- відсутність підозрілих запахів, пошкоджень тощо.

- Якщо маркування відсутнє або викликає сумніви — краще утриматися від покупки!

Держпродспоживслужба також нагадала, що здійснює ринковий нагляд щодо дитячих іграшок та систематизує інформацію про небезпечну (нехарчову) продукцію, в тому числі про дитячі товари, яку можна переглянути за посиланням.

