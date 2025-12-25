  1. В мире

Таблетки для похудения GLP-1 заставляют пищевую индустрию пересматривать меню и ассортимент

22:36, 25 декабря 2025
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже одобрило таблетированную форму препарата Wegovy от компании Novo Nordisk — GLP-1.
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Производители фасованных продуктов и сети быстрого питания уже в следующем году могут пересмотреть ассортимент своей продукции из-за массового распространения новых таблеток для похудения на основе GLP-1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков рынка.

Речь идет о препаратах, подавляющих аппетит и способствующих снижению веса. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже одобрило таблетированную форму препарата Wegovy от компании Novo Nordisk — GLP-1. Ожидается, что в 2026 году регуляторы одобрят и аналогичный препарат от Eli Lilly. Таблетки считают более доступной и удобной альтернативой инъекциям, что может значительно расширить круг потребителей.

Аналитики отмечают, что появление таблеток GLP-1 может оказать долгосрочное влияние на пищевую промышленность. Уже сейчас компании фиксируют изменение потребительских предпочтений: люди, использующие препараты для похудения, сокращают потребление соленых снеков, сладостей, выпечки, алкоголя и сладких напитков, отдавая предпочтение продуктам с высоким содержанием белка и клетчатки.

По данным исследований, домохозяйства, где принимают препараты GLP-1, в среднем сокращают расходы на продукты питания более чем на 5%, а на фастфуд — примерно на 8%. В то же время наблюдается умеренный рост спроса на йогурты, свежие фрукты и другие продукты.

В ответ на эти тенденции пищевые компании начали адаптировать свою продукцию. Производители увеличивают содержание белка в блюдах, уменьшают размер порций, корректируют рецептуры и даже маркируют отдельные товары как «дружественные к GLP-1». Некоторые компании также сотрудничают с крупными ритейлерами для более активного продвижения такой продукции.

Изменения происходят и в ресторанном бизнесе. Сети быстрого питания и рестораны добавляют в меню блюда с высоким содержанием белка, а также меньшие и более дешевые порции, ориентированные на клиентов, стремящихся контролировать аппетит и калорийность рациона.

