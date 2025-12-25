Таблетки для схуднення GLP-1 змушують харчову індустрію переглядати меню та асортимент

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) вже схвалило таблетовану форму препарату Wegovy від компанії Novo Nordisk – GLP-1.

Виробники фасованих продуктів і мережі швидкого харчування можуть уже наступного року переглянути асортимент своєї продукції через масове поширення нових таблеток для схуднення на основі GLP-1. Про це повідомляє Reuters з посиланням на аналітиків ринку.

Йдеться про препарати, що пригнічують апетит і сприяють зниженню ваги. Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) вже схвалило таблетовану форму препарату Wegovy від компанії Novo Nordisk – GLP-1. Очікується, що у 2026 році регулятори погодять і аналогічний препарат від Eli Lilly. Таблетки вважають доступнішою та зручнішою альтернативою ін’єкціям, що може значно розширити коло споживачів.

Аналітики зазначають, що поява таблеток GLP-1 може мати довгостроковий вплив на харчову промисловість. Уже зараз компанії фіксують зміну споживчих уподобань: люди, які використовують препарати для схуднення, скорочують споживання солоних снеків, солодощів, випічки, алкоголю та солодких напоїв, натомість віддаючи перевагу продуктам із високим вмістом білка та клітковини.

За даними досліджень, домогосподарства, де приймають препарати GLP-1, у середньому зменшують витрати на продукти харчування більш ніж на 5%, а на фастфуд — приблизно на 8%. Водночас спостерігається помірне зростання попиту на йогурти, свіжі фрукти та інші продукти.

У відповідь на ці тенденції харчові компанії почали адаптувати свою продукцію. Виробники збільшують вміст білка у стравах, зменшують розмір порцій, коригують рецептури та навіть маркують окремі товари як «дружні до GLP-1». Деякі компанії також співпрацюють з великими рітейлерами для активнішого просування такої продукції.

Зміни відбуваються і в ресторанному бізнесі. Мережі швидкого харчування та ресторани додають до меню страви з високим вмістом білка, а також менші та дешевші порції, орієнтовані на клієнтів, які прагнуть контролювати апетит і калорійність раціону.

