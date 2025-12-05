  1. В Україні

Мінфін анонсував можливі зміни у правилах оподаткування ФОП: коли можуть запровадити

23:50, 5 грудня 2025
Розгляд можливого запровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року.
Мінфін анонсував можливі зміни у правилах оподаткування ФОП: коли можуть запровадити
Міністерство фінансів повідомило, що відкрите до напрацювання комплексного рішення щодо можливого реформування оподаткування фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, зокрема в частині сплати ПДВ.

У відомстві наголошують: йдеться не про автоматичне скасування чинних пільг для ФОП, а про створення збалансованої моделі, яка одночасно:

  • посилить боротьбу з тіньовими схемами;
  • закриє лазівки для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу та «сірого» імпорту;
  • вирівняє правила гри між різними категоріями платників;
  • захистить сумлінних підприємців і спростить для них адміністрування та звітність.

Коли можливі зміни?

У Мінфіні підкреслюють: жодних швидких рішень не буде.

Розгляд можливого запровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року — це час, необхідний для:

  • доопрацювання рішень;
  • проведення публічних консультацій;
  • адаптації бізнесу до потенційних змін.

