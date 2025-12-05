Мінфін анонсував можливі зміни у правилах оподаткування ФОП: коли можуть запровадити
23:50, 5 грудня 2025
Розгляд можливого запровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року.
Міністерство фінансів повідомило, що відкрите до напрацювання комплексного рішення щодо можливого реформування оподаткування фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, зокрема в частині сплати ПДВ.
У відомстві наголошують: йдеться не про автоматичне скасування чинних пільг для ФОП, а про створення збалансованої моделі, яка одночасно:
- посилить боротьбу з тіньовими схемами;
- закриє лазівки для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу та «сірого» імпорту;
- вирівняє правила гри між різними категоріями платників;
- захистить сумлінних підприємців і спростить для них адміністрування та звітність.
Коли можливі зміни?
У Мінфіні підкреслюють: жодних швидких рішень не буде.
Розгляд можливого запровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року — це час, необхідний для:
- доопрацювання рішень;
- проведення публічних консультацій;
- адаптації бізнесу до потенційних змін.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.