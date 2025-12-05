Мінфін анонсував можливі зміни у правилах оподаткування ФОП: коли можуть запровадити

Розгляд можливого запровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року.

Міністерство фінансів повідомило, що відкрите до напрацювання комплексного рішення щодо можливого реформування оподаткування фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі, зокрема в частині сплати ПДВ.

У відомстві наголошують: йдеться не про автоматичне скасування чинних пільг для ФОП, а про створення збалансованої моделі, яка одночасно:

посилить боротьбу з тіньовими схемами;

закриє лазівки для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу та «сірого» імпорту;

вирівняє правила гри між різними категоріями платників;

захистить сумлінних підприємців і спростить для них адміністрування та звітність.

Коли можливі зміни?

У Мінфіні підкреслюють: жодних швидких рішень не буде.

Розгляд можливого запровадження нових правил відбудеться не раніше 2027 року — це час, необхідний для:

доопрацювання рішень;

проведення публічних консультацій;

адаптації бізнесу до потенційних змін.

