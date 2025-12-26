  1. В Україні

Двоє молодиків з пістолетом змусили водія катати їх Києвом – чим все скінчилося

07:54, 26 грудня 2025
Водій всіляко давав знати учасникам дорожнього рух про ситуацію в салоні, в решті правоохоронцю вдалося обеззброїти шантажерів.
У Києві затримали двох 28-річних чоловіків, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі водія автомобіля та погрозі насильством працівнику поліції. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 20 грудня, за кілька хвилин до початку комендантської години, на Хрещатику двоє чоловіків самовільно сіли до припаркованого автомобіля. Діючи агресивно, вони продемонстрували водієві травматичний пістолет і під погрозами змусили його рухатися в напрямках, які вказували. Один із пасажирів, перебуваючи у нетверезому стані, сів поруч із водієм, інший — на задньому сидінні.

Під час руху водій намагався привернути увагу інших учасників дорожнього руху, порушуючи правила та подаючи звукові сигнали, щоб дати зрозуміти, що перебуває в небезпеці. Згодом він зупинив автомобіль неподалік місця дорожньо-транспортної пригоди, яку оформлювали працівники поліції.

Помітивши дивну поведінку водія, поліцейський підійшов до автомобіля та попросив відкрити багажник. У цей момент водій повідомив, що в салоні перебувають двоє озброєних чоловіків. Коли правоохоронець підійшов до правого заднього пасажирського сидіння та намагався забрати пістолет у одного з чоловіків, пролунав постріл, унаслідок чого було пошкоджене переднє пасажирське сидіння. Поліцейському вдалося роззброїти нападника.

Обох чоловіків затримали. Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини та погроза насильством працівнику правоохоронного органу.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

