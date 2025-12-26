Двое молодых людей с пистолетом заставили водителя катать их по Киеву – чем все закончилось

Водитель всячески давал знать участникам дорожного движения о ситуации в салоне, в итоге правоохранителю удалось обезоружить шантажистов.

В Киеве задержали двух 28-летних мужчин, которых подозревают в незаконном лишении свободы водителя автомобиля и угрозе насилием сотруднику полиции. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, 20 декабря, за несколько минут до начала комендантского часа, на Крещатике двое мужчин самовольно сели в припаркованный автомобиль. Действуя агрессивно, они продемонстрировали водителю травматический пистолет и под угрозами заставили его двигаться в указанных направлениях. Один из пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии, сел рядом с водителем, другой — на заднем сиденье.

Во время движения водитель пытался привлечь внимание других участников дорожного движения, нарушая правила и подавая звуковые сигналы, чтобы дать понять, что находится в опасности. Впоследствии он остановил автомобиль недалеко от места дорожно-транспортного происшествия, которое оформляли сотрудники полиции.

Заметив странное поведение водителя, полицейский подошел к автомобилю и попросил открыть багажник. В этот момент водитель сообщил, что в салоне находятся два вооруженных мужчины. Когда правоохранитель подошел к правому заднему пассажирскому сиденью и попытался забрать пистолет у одного из мужчин, раздался выстрел, в результате чего было повреждено переднее пассажирское сиденье. Полицейскому удалось разоружить нападавшего.

Оба мужчины были задержаны. Их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 146 и ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — незаконное лишение свободы или похищение человека и угроза насилием работнику правоохранительного органа.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

